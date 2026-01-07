GTA VI точно выйдет в 2026 году и будет стоить менее $100   

GTA VI точно выйдет в 2026 году и будет стоить менее $10007.01.26
Grand Theft Auto VI без преувеличения остается самой ожидаемой игрой не только в текущем году, но и в последнее десятилетие. Аналитики рынка сходятся во мнении, что новый проект Rockstar Games имеет все шансы стать самым успешным и прибыльным развлекательным продуктом в истории медиаиндустрии, поэтому ответственность за релиз чрезвычайно высока.
Rockstar Games вместе с издателем Take-Two Interactive стремятся выпустить максимально отшлифованный продукт и дважды переносили дату выхода игры. На этом фоне среди геймеров усилились опасения по поводу возможного третьего переноса, однако, по словам авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, этого сценария не стоит ожидать.
Когда выйдет GTA VI
В эфире подкаста Insider Gaming Weekly Хендерсон, считающийся одним из самых надежных источников в игровой индустрии, заявил, что Grand Theft Auto VI точно выйдет в ноябре 2026 года и новых задержек не предвидится. По его информации, проект уже фактически готов, а дополнительный год разработчики используют исключительно для финальной полировки, чтобы техническое состояние игры на старте было максимально стабильным.
Журналист Майк Строу, также участвовавший в подкасте, предположил, что Rockstar может воспользоваться информацией о полной готовности GTA VI к релизу, чтобы сместить информационный фокус из резонансного скандала вокруг увольнения 31 сотрудника. По его словам, ситуация получила такую огласку, которая рассматривается уже на уровне правительства Великобритании.
Отдельно Том Хендерсон призвал не доверять слухам о возможной цене GTA VI на уровне $100. Он убежден, что стандартное издание игры будет стоить не более $80, даже с учетом масштабов проекта и инфляционных процессов в отрасли.
Пока официальной датой релиза Grand Theft Auto VI остается 19 ноября 2026 года. Игра должна выйти на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.
