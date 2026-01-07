GTA VI точно вийде в 2026 році і коштуватиме менше ніж $100

Grand Theft Auto VI без перебільшення залишається найочікуванішою грою не лише цього року, а й в останнє десятиліття. Аналітики ринку сходяться на думці, що новий проект Rockstar Games має всі шанси стати найуспішнішим і найприбутковішим розважальним продуктом в історії медіаіндустрії, тому відповідальність за реліз надзвичайно висока.

Rockstar Games разом із видавцем Take-Two Interactive прагнуть випустити максимально відшліфований продукт та двічі переносили дату виходу гри. На цьому фоні серед геймерів посилилися побоювання щодо можливого третього перенесення, проте, за словами авторитетного інсайдера Тома Хендерсона, на цей сценарій не варто очікувати.

Коли вийде GTA VI

В ефірі подкасту Insider Gaming Weekly Хендерсон, який вважається одним із найнадійніших джерел в ігровій індустрії, заявив, що Grand Theft Auto VI точно вийде в листопаді 2026 року і нових затримок не передбачається. За його інформацією, проект вже фактично готовий, а додатковий рік розробники використовують виключно для фінального полірування, щоб технічний стан гри на старті був максимально стабільним.

Журналіст Майк Строу, який також брав участь у подкасті, припустив, що Rockstar може скористатися інформацією про повну готовність GTA VI до релізу, щоб усунути інформаційний фокус із резонансного скандалу навколо звільнення 31 співробітника. За його словами, ситуація набула такого розголосу, який розглядається вже на рівні уряду Великобританії.

Окремо Том Хендерсон закликав не довіряти чуткам про можливу ціну GTA VI на рівні $100. Він переконаний, що стандартне видання гри коштуватиме не більше ніж $80, навіть з урахуванням масштабів проекту та інфляційних процесів у галузі.

Поки що офіційною датою релізу Grand Theft Auto VI залишається 19 листопада 2026 року. Гра має вийти на консолях PlayStation 5 та Xbox Series.