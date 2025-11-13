GTA Online стала временно бесплатной на PlayStation 5 и Xbox Series13.11.25
Rockstar Games объявила о временной акции, которая может заинтересовать владельцев консолей нового поколения. Компания предоставила возможность бесплатно скачать и играть в Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 и Xbox Series без дополнительных подписок.
Акция продлится до 17 ноября, и для участия не требуется активная подписка PS Plus или Game Pass Essential. Это означает, что игроки могут без ограничения погрузиться в виртуальный мир Лос-Сантоса и попробовать все доступные режимы игры.
Существующий с 2013 года многопользовательский проект GTA Online остается одним из самых популярных онлайн-экшенов в мире. Разработчики постоянно обновляют его, добавляя новые миссии, транспорт, оружие и события. Поэтому пользователи консолей текущего поколения, еще не знакомые с этой игрой, имеют шанс опробовать ее бесплатно и с полным доступом ко всему контенту.
Данные по продажам серии и конкретно по игре Grand Theft Auto V (GTA V):
- Серия Grand Theft Auto, по данным издателя Take-Two Interactive, к середине 2025 года превысила примерно 455 миллионов копий по всему миру.
- GTA V, выпущенная в 2013 году, уже реализовала более 215 миллионов копий к мае 2025 года.
- Более свежие источники указывают, что к ноябрю 2025 года продажи GTA V превысили 220 миллионов копий.
