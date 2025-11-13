GTA Online стала тимчасово безкоштовною на PlayStation 5 та Xbox Series

Rockstar Games оголосила про тимчасову акцію, яка може зацікавити власників консолей нового покоління. Компанія надала можливість безкоштовно скачати та грати у Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 та Xbox Series без додаткових підписок.

Акція триватиме до 17 листопада, і для участі не потрібна активна передплата PS Plus або Game Pass Essential. Це означає, що гравці можуть без обмеження поринути у віртуальний світ Лос-Сантоса та спробувати усі доступні режими гри.

Існуючий з 2013 року розрахований на багато користувачів проект GTA Online залишається одним з найпопулярніших онлайн-екшенів у світі. Розробники постійно оновлюють його, додаючи нові місії, транспорт, зброю та події. Тому користувачі консолей поточного покоління, які ще не знайомі з цією грою, мають шанс випробувати її безкоштовно і з повним доступом до всього контенту.

Статистика продажу серії та конкретно за грою Grand Theft Auto V (GTA V):

Серія Grand Theft Auto, за даними видавця Take-Two Interactive, до середини 2025 року перевищила приблизно 455 мільйонів копій у всьому світі.

GTA V, випущена у 2013 році, вже реалізувала понад 215 мільйонів копій до травня 2025 року.

Свіжі джерела вказують, що до листопада 2025 року продаж GTA V перевищив 220 мільйонів копій.