13.11.25
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
views
4
comments 0
Xiaomi Fast LCD Monitor XMMNT245HF2

Стаття допоможе порівняти характеристики, особливості та ергономіку моніторів, щоб обрати оптимальний варіант для конкретних завдань