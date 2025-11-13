GTA Online стала тимчасово безкоштовною на PlayStation 5 та Xbox Series13.11.25
Rockstar Games оголосила про тимчасову акцію, яка може зацікавити власників консолей нового покоління. Компанія надала можливість безкоштовно скачати та грати у Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 та Xbox Series без додаткових підписок.
Акція триватиме до 17 листопада, і для участі не потрібна активна передплата PS Plus або Game Pass Essential. Це означає, що гравці можуть без обмеження поринути у віртуальний світ Лос-Сантоса та спробувати усі доступні режими гри.
Існуючий з 2013 року розрахований на багато користувачів проект GTA Online залишається одним з найпопулярніших онлайн-екшенів у світі. Розробники постійно оновлюють його, додаючи нові місії, транспорт, зброю та події. Тому користувачі консолей поточного покоління, які ще не знайомі з цією грою, мають шанс випробувати її безкоштовно і з повним доступом до всього контенту.
Статистика продажу серії та конкретно за грою Grand Theft Auto V (GTA V):
- Серія Grand Theft Auto, за даними видавця Take-Two Interactive, до середини 2025 року перевищила приблизно 455 мільйонів копій у всьому світі.
- GTA V, випущена у 2013 році, вже реалізувала понад 215 мільйонів копій до травня 2025 року.
- Свіжі джерела вказують, що до листопада 2025 року продаж GTA V перевищив 220 мільйонів копій.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Стаття допоможе порівняти характеристики, особливості та ергономіку моніторів, щоб обрати оптимальний варіант для конкретних завдань
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
GTA Online стала тимчасово безкоштовною на PlayStation 5 та Xbox Series GTA ігри консоль
GTA Online стала тимчасово безкоштовною на PlayStation 5 та Xbox Series до 17 листопада, і для участі не потрібна активна підписка PS Plus або Game Pass Essential
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1 Microsoft Windows оновлення
Microsoft розпочала тестування першої збірки Windows 11 26H1 (Preview Build 28000) у рамках програми Windows Insider
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC
LG UltraGear G8 – 4K монітор з частотою 165 Гц та HDR10
Данія обмежить доступ до соціальних мереж дітям молодше 15 років
25 років тому Microsoft представила DirectX 8
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – перший у світі OLED-монітор із частотою оновлення 720 Гц
Xiaomi Black Shark представила бездротову гарнітуру Fengming S1 з автономністю 155 годин
Знижки 11.11 на 7 смартфонів Xiaomi Poco та Redmi
Смартфон Moto G67 Power за $190 отримав акумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 і корпус аля шкірзам
Відеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 коштує €4100 – споживання 800 Вт, +10% продуктивності
Представлений Bluetooth 6.2 – швидкість підключення в 20 разів вища