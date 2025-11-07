GTA 6 перенесли еще раз. На ноябрь 2026 года

Rockstar во второй раз перенесла релиз GTA 6, отложив выход игры как минимум на полгода – теперь премьера запланирована на 19 ноября 2026 года.

На днях разработчики убрали дату релиза с главной страницы официального сайта, многие воспринявшие как техническое обновление дизайна. Однако теперь очевидно – это было предвестником задержки.

Rockstar официально заявила, что перенос связан с желанием уделить команде больше времени для финальной полировки игры. Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в комментарии для The Game Business назвал ноябрь 2026 года «отличным окном для релиза» и подчеркнул, что GTA 6 все равно выйдет в рамках того же финансового года, что планировалось ранее.

Первый трейлер GTA 6 вышел в конце 2023 года, открыв имена главных героев – Джейсона и Люсии. После этого Rockstar подтвердила предварительный перенос релиза на май 2026-го и показала второй трейлер, наполовину состоявший из геймплейных кадров.

Смена даты теперь снова смещает релиз в четвертый квартал года – самый прибыльный период перед Рождеством и Новым годом. Поэтому другие студии уже просматривают собственные календари запусков: подобная ситуация после первого переноса GTA 6 даже помогла Battlefield выйти без прямой конкуренции и показать лучшие продажи.

Новость о новой отсрочке появилась на фоне внутренних проблем Rockstar. На прошлой неделе студию обвинили в увольнении сотрудников из-за участия в профсоюзах, однако компания это отрицала, заявив, что решение связано с утечкой конфиденциальных данных.