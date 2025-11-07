GTA 6 перенесли знову. Тепер на листопад 2026 року07.11.25
Rockstar удруге перенесла реліз GTA 6, відклавши вихід гри як мінімум на півроку – тепер прем’єра запланована на 19 листопада 2026 року.
Днями розробники прибрали дату релізу з головної сторінки офіційного сайту, багато хто сприйняв як технічне оновлення дизайну. Однак тепер очевидно – це було провісником затримки.
Rockstar офіційно заявила, що перенесення пов’язане з бажанням приділити команді більше часу для фінального полірування гри. Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник у коментарі для The Game Business назвав листопад 2026 року “відмінним вікном для релізу” і підкреслив, що GTA 6 все одно вийде в рамках того ж фінансового року, що планувалося раніше.
Перший трейлер GTA 6 вийшов наприкінці 2023 року, відкривши імена головних героїв – Джейсона та Люсії. Після цього Rockstar підтвердила попереднє перенесення релізу на травень 2026-го і показала другий трейлер, який наполовину складався з геймплейних кадрів.
Зміна дати тепер знову зміщує реліз у четвертий квартал року – найприбутковіший період перед Різдвом та Новим роком. Тому інші студії вже переглядають власні календарі запусків: подібна ситуація після першого перенесення GTA 6 навіть допомогла Battlefield вийти без прямої конкуренції та показати найкращі продажі.
Новина про нову відстрочку з’явилася на тлі внутрішніх проблем Rockstar. Минулого тижня студію звинуватили у звільненні співробітників через участь у профспілках, проте компанія це заперечувала, заявивши, що рішення пов’язане із витоком конфіденційних даних.
