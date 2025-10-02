GPS-навигатор Garmin eTrex Touch может проработать месяц на полной зарядке

Garmin представила новый портативный GPS-навигатор eTrex Touch, который отличается сенсорным управлением и рекордным временем автономной работы. В стандартном режиме устройство работает до 130 часов, а в экспедиционном – до 650 часов, то есть почти месяц на одном заряде.

Навигатор оснащен 3-дюймовым цветным сенсорным экраном с разрешением 400х240 пикселей и поддержкой многодиапазонного GPS, что обеспечивает высокую точность определения местоположения. Корпус защищен по стандарту IP67 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810 по ударостойкости.

Garmin eTrex Touch поставляется с предустановленными картами TopoActive и поддержкой подключения к смартфону через приложение Garmin Explore для планирования маршрутов и управления поездками. Дополнительно пользователи могут оформить подписку на Outdoor Maps (около $7 в месяц), чтобы получить доступ к расширенному картографическому контенту. Навигатор также отображает прогноз погоды в реальном времени.

Для удобства предусмотрены отдельные крепления, позволяющие закрепить устройство на велосипеде или рюкзаке. Стоимость Garmin eTrex Touch стартует от $450, что значительно дороже предыдущей модели eTrex 32x, доступной на украинском рынке примерно за $260.