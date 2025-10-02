GPS-навигатор Garmin eTrex Touch может проработать месяц на полной зарядке02.10.25
Garmin представила новый портативный GPS-навигатор eTrex Touch, который отличается сенсорным управлением и рекордным временем автономной работы. В стандартном режиме устройство работает до 130 часов, а в экспедиционном – до 650 часов, то есть почти месяц на одном заряде.
Навигатор оснащен 3-дюймовым цветным сенсорным экраном с разрешением 400х240 пикселей и поддержкой многодиапазонного GPS, что обеспечивает высокую точность определения местоположения. Корпус защищен по стандарту IP67 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810 по ударостойкости.
Garmin eTrex Touch поставляется с предустановленными картами TopoActive и поддержкой подключения к смартфону через приложение Garmin Explore для планирования маршрутов и управления поездками. Дополнительно пользователи могут оформить подписку на Outdoor Maps (около $7 в месяц), чтобы получить доступ к расширенному картографическому контенту. Навигатор также отображает прогноз погоды в реальном времени.
Для удобства предусмотрены отдельные крепления, позволяющие закрепить устройство на велосипеде или рюкзаке. Стоимость Garmin eTrex Touch стартует от $450, что значительно дороже предыдущей модели eTrex 32x, доступной на украинском рынке примерно за $260.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GPS-навигатор Garmin eTrex Touch может проработать месяц на полной зарядке Garmin навигация
Garmin представила новый портативный GPS-навигатор eTrex Touch, который отличается сенсорным управлением и рекордным временем автономной работы
Ноутбук Energizer EnergyBook Pro Ultra получил аккумулятор 192 Вт·год — неделя работы в режиме ожидания аккумулятор ноутбук
В линейку вошли три модели: EnergyBook Pro 15, Pro XL 18 и флагманский Pro Ultra. Последний получил крупный 18-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и аккумулятор на 192 Вт·ч
Ноутбук Energizer EnergyBook Pro Ultra получил аккумулятор 192 Вт·год — неделя работы в режиме ожидания
Благодаря ИИ рыночная капитализация NVIDIA превысила $4,5 трлн
Amazon Kindle Scribe — электронные книги с искусственным интеллектом, стилусом и цветным E Ink
Представлен первый истребитель-беспилотник CA-1 Europa
Google добавит в Chrome поиск по цитате из видео на YouTube
Electronic Arts продадут за $55 млрд частным инвесторам
YouTube Premium получит опцию улучшенное качество звука и новую скорость воспроизведения
Qualcomm представила сразу два флагманских процессора Snapdragon 8 Gen 5 для Андроид-смартфонов
Танк и персонажи Wolfenstein появятся в World of Tanks
Киевстар уже тестирует передачу сообщений по спутниковой связи