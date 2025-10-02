GPS-навігатор Garmin eTrex Touch може працювати місяць на повній зарядці02.10.25
Garmin представила новий портативний GPS-навігатор eTrex Touch, який відрізняється сенсорним керуванням та рекордним часом автономної роботи. У стандартному режимі пристрій працює до 130 годин, а в експедиційному до 650 годин, тобто майже місяць на одному заряді.
Навігатор оснащений 3-дюймовим кольоровим сенсорним екраном з роздільною здатністю 400х240 пікселів та підтримкою багатодіапазонного GPS, що забезпечує високу точність позиціонування. Корпус захищений за стандартом IP67 та відповідає військовому стандарту MIL-STD-810 за ударостійкістю.
Garmin eTrex Touch поставляється з встановленими картами TopoActive та підтримкою підключення до смартфону через програму Garmin Explore для планування маршрутів та керування поїздками. Додатково користувачі можуть оформити передплату на Outdoor Maps (близько $7 на місяць), щоб отримати доступ до розширеного картографічного контенту. Навігатор також відображає прогноз погоди у реальному часі.
Для зручності передбачені окремі кріплення, що дозволяють закріпити пристрій велосипедом або рюкзаком. Вартість Garmin eTrex Touch стартує від $450, що значно дорожче за попередню модель eTrex 32x, доступну на українському ринку приблизно за $260.
