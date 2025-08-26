Google включила ИИ в поиске для 180 стран, в том числе и для Украины26.08.25
Google объявила о масштабном расширении режима AI Mode — теперь он доступен в 180 странах, включая Украину. Однако пока что сервис работает только на английском языке, а поддержка других языков появится позже.
AI Mode встроен прямо в Поиск и позволяет задавать более сложные вопросы, чтобы получать более глубокие и развернутые ответы. Кроме того, компания добавила новых агентов и инструменты персонализации. Ранее режим был доступен лишь в США, Великобритании и Индии.
Среди новых возможностей — бронирование ресторанов прямо через Поиск. Пользователь может указать кухню, расположение и время, а ИИ в реальном времени подберет подходящие варианты. В будущем планируется расширение функции на поиск услуг и билетов.
Отдельно Google запустила экспериментальную программу Agentic capabilities in AI Mode для подписчиков Google AI Ultra (стоимость — $249,99 в год). Участники получают более персонализированные результаты, в частности в сфере общественного питания, и могут настраивать рекомендации в своем аккаунте.
Еще одно нововведение — функция «Поделиться», которая позволяет отправлять найденную информацию другим пользователям и обсуждать её совместно. Это может быть полезно при планировании поездок, вечеринок или других мероприятий.
