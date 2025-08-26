Google увімкнула ШІ у пошуку для 180 країн, у тому числі і для України26.08.25
Google оголосила про масштабне розширення режиму AI Mode – тепер він доступний у 180 країнах, включаючи Україну. Однак поки що сервіс працює лише англійською мовою, а підтримка інших мов з’явиться пізніше.
Режим ШІ пошуку вбудований прямо в Гугловий Пошук і дозволяє ставити складніші питання, щоб отримувати більш глибокі та розгорнуті відповіді. Крім того, компанія додала нових агентів та інструменти персоналізації. Раніше режим був доступний лише в США, Великій Британії та Індії.
Серед нових можливостей – бронювання ресторанів прямо через Пошук. Користувач може вказати кухню, розташування та час, а ШІ в реальному часі підбере відповідні варіанти. У майбутньому планується розширення функції на пошук послуг та квитків.
Окремо Google запустила експериментальну програму Agentic capabilities in AI Mode для передплатників Google AI Ultra (вартість $249,99 на рік). Учасники отримують більш персоналізовані результати, зокрема у сфері громадського харчування, та можуть налаштовувати рекомендації у своєму акаунті.
Ще одне нововведення – функція «Поділитися», яка дозволяє надсилати знайдену інформацію іншим користувачам та обговорювати її спільно. Це може бути корисним при плануванні поїздок, вечірок або інших заходів.
Google оголосила про масштабне розширення режиму AI Mode — тепер він доступний у 180 країнах, включаючи Україну
