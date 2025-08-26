Google увімкнула ШІ у пошуку для 180 країн, у тому числі і для України

Google оголосила про масштабне розширення режиму AI Mode – тепер він доступний у 180 країнах, включаючи Україну. Однак поки що сервіс працює лише англійською мовою, а підтримка інших мов з’явиться пізніше.

Режим ШІ пошуку вбудований прямо в Гугловий Пошук і дозволяє ставити складніші питання, щоб отримувати більш глибокі та розгорнуті відповіді. Крім того, компанія додала нових агентів та інструменти персоналізації. Раніше режим був доступний лише в США, Великій Британії та Індії.

Серед нових можливостей – бронювання ресторанів прямо через Пошук. Користувач може вказати кухню, розташування та час, а ШІ в реальному часі підбере відповідні варіанти. У майбутньому планується розширення функції на пошук послуг та квитків.

Окремо Google запустила експериментальну програму Agentic capabilities in AI Mode для передплатників Google AI Ultra (вартість $249,99 на рік). Учасники отримують більш персоналізовані результати, зокрема у сфері громадського харчування, та можуть налаштовувати рекомендації у своєму акаунті.

Ще одне нововведення – функція «Поділитися», яка дозволяє надсилати знайдену інформацію іншим користувачам та обговорювати її спільно. Це може бути корисним при плануванні поїздок, вечірок або інших заходів.