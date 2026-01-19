Google Translate будет выдавать по несколько вариантов перевода текста    

Google Translate будет выдавать по несколько вариантов перевода текста19.01.26
Google Translate может получить новую функцию, которая позволит пользователям просматривать альтернативные варианты перевода, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
Альтернативные варианты перевода
Предполагается, что ИИ будет предлагать несколько интерпретаций одного и того же текста — с немного иным смысловым оттенком или разным уровнем формальности. Эта возможность может появиться вместе с функциями «Понять» и «Спросить», над которыми Google работает уже некоторое время.
За последние годы алгоритмы искусственного интеллекта заметно продвинулись в области машинного перевода, и Google Translate постепенно получает новые инструменты. Около года назад пользователи впервые заметили в разработке функцию «Задать уточняющий вопрос», которая так и не была официально запущена. Считается, что теперь она может быть реализована в виде отдельных опций «Понять» и «Спросить», дополняемых альтернативными вариантами перевода.
Что удалось обнаружить в приложении
Издание Android Authority сообщает, что разработчики действительно экспериментировали с отображением альтернативных переводов в Google Translate. В материале рассматривается версия приложения 10.0.36.855137688.3 для Android. В обычном режиме альтернативные варианты в интерфейсе не отображаются, однако при активации скрытых функций «Понять» и «Спросить», которые все еще находятся в стадии разработки, появляется дополнительная опция «Показать альтернативы». Она выводит три варианта перевода с различными смысловыми акцентами.
Авторы отмечают, что, хотя от современного переводчика ожидают автоматического учета всех нюансов смысла, пользователям нередко требуется дополнительная помощь, особенно в ситуациях, когда исходный текст допускает несколько трактовок.
Зачем это нужно пользователям
Одной из сложностей машинного перевода во многих языках остается корректная передача формального и неформального тона. Значение слов и выражений может меняться в зависимости от контекста, и базовый перевод не всегда это отражает. Функция альтернативных вариантов должна помочь пользователям лучше ориентироваться в таких различиях и осознанно выбирать наиболее подходящую формулировку.
По мнению авторов публикации, появление этой возможности может стать одним из самых заметных улучшений Google Translate за последние годы. Большая часть необходимых компонентов уже готова, и теперь вопрос заключается лишь в том, когда Google решит официально запустить новую функцию.
Ранее сообщалось, что Google начал тестирование бета-функции прослушивания перевода в реальном времени через наушники, а также добавил в Translate выбор режима работы между быстрым и расширенным переводом.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Google Translate будет выдавать по несколько вариантов перевода текста Google обновление перевод сервис
Google Translate может получить новую функцию, которая позволит пользователям просматривать альтернативные варианты перевода, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro? экшн-камера
Dreame, который еще недавно специализировался на роботах-пылесосах, продолжает активно расширять ассортимент и представил свою первую экшн-камеру Leaptic Cube
Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?
Garmin Quatix 8 Pro — умные часы с сотовой связью для моряков
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов
Doom запустили на мультиварке
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году
Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании
Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают