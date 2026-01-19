   

Google Translate будет выдавать по несколько вариантов перевода текста

Google Translate может получить новую функцию, которая позволит пользователям просматривать альтернативные варианты перевода, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

 

Альтернативные варианты перевода

 

Предполагается, что ИИ будет предлагать несколько интерпретаций одного и того же текста — с немного иным смысловым оттенком или разным уровнем формальности. Эта возможность может появиться вместе с функциями «Понять» и «Спросить», над которыми Google работает уже некоторое время.

 

За последние годы алгоритмы искусственного интеллекта заметно продвинулись в области машинного перевода, и Google Translate постепенно получает новые инструменты. Около года назад пользователи впервые заметили в разработке функцию «Задать уточняющий вопрос», которая так и не была официально запущена. Считается, что теперь она может быть реализована в виде отдельных опций «Понять» и «Спросить», дополняемых альтернативными вариантами перевода.

 

Что удалось обнаружить в приложении

 

Издание Android Authority сообщает, что разработчики действительно экспериментировали с отображением альтернативных переводов в Google Translate. В материале рассматривается версия приложения 10.0.36.855137688.3 для Android. В обычном режиме альтернативные варианты в интерфейсе не отображаются, однако при активации скрытых функций «Понять» и «Спросить», которые все еще находятся в стадии разработки, появляется дополнительная опция «Показать альтернативы». Она выводит три варианта перевода с различными смысловыми акцентами.

 

Авторы отмечают, что, хотя от современного переводчика ожидают автоматического учета всех нюансов смысла, пользователям нередко требуется дополнительная помощь, особенно в ситуациях, когда исходный текст допускает несколько трактовок.

 

Зачем это нужно пользователям

 

Одной из сложностей машинного перевода во многих языках остается корректная передача формального и неформального тона. Значение слов и выражений может меняться в зависимости от контекста, и базовый перевод не всегда это отражает. Функция альтернативных вариантов должна помочь пользователям лучше ориентироваться в таких различиях и осознанно выбирать наиболее подходящую формулировку.

 

По мнению авторов публикации, появление этой возможности может стать одним из самых заметных улучшений Google Translate за последние годы. Большая часть необходимых компонентов уже готова, и теперь вопрос заключается лишь в том, когда Google решит официально запустить новую функцию.

 

Ранее сообщалось, что Google начал тестирование бета-функции прослушивания перевода в реальном времени через наушники, а также добавил в Translate выбор режима работы между быстрым и расширенным переводом.


