Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту    

Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту19.01.26
Google Translate може отримати нову функцію, яка дозволить користувачам переглядати альтернативні варіанти перекладу, створені за допомогою штучного інтелекту.
Альтернативні варіанти перекладу
Передбачається, що ІІ пропонуватиме кілька інтерпретацій одного й того ж тексту — із трохи іншим смисловим відтінком чи різним рівнем формальності. Ця можливість може з’явитися разом із функціями «Зрозуміти» та «Запитати», над якими Google працює вже деякий час.
За останні роки алгоритми штучного інтелекту помітно просунулися в галузі машинного перекладу і Google Translate поступово отримує нові інструменти. Близько року тому користувачі вперше помітили у розробці функцію «Задати питання уточнення», яка так і не була офіційно запущена. Вважається, що тепер вона може бути реалізована у вигляді окремих опцій «Зрозуміти» та «Запитати», які доповнюються альтернативними варіантами перекладу.
Що вдалося виявити у додатку
Видання Android Authority повідомляє, що розробники дійсно експериментували з відображенням альтернативних перекладів Google Translate. У матеріалі розглядається версія програми 10.0.36.855137688.3 для Android. У звичайному режимі альтернативні варіанти в інтерфейсі не відображаються, проте при активації прихованих функцій «Зрозуміти» та «Запитати», які все ще знаходяться на стадії розробки, з’являється додаткова опція «Показати альтернативи». Вона виводить три варіанти перекладу з різними смисловими акцентами.
Автори зазначають, що хоча від сучасного перекладача очікують автоматичного обліку всіх нюансів сенсу, користувачам нерідко потрібна додаткова допомога, особливо в ситуаціях, коли вихідний текст допускає кілька трактувань.
Навіщо це потрібно користувачам
Однією із складнощів машинного перекладу у багатьох мовах залишається коректна передача формального та неформального тону. Значення слів і виразів може змінюватись в залежності від контексту, і базовий переклад не завжди відображає це. Функція альтернативних варіантів повинна допомогти користувачам краще орієнтуватися в таких відмінностях і усвідомлено вибирати найбільш відповідне формулювання.
На думку авторів публікації, поява цієї можливості може стати одним із найпомітніших покращень Google Translate за останні роки. Більшість необхідних компонентів вже готова, і тепер питання полягає лише в тому, коли Google вирішить офіційно запустити нову функцію.
Раніше повідомлялося, що Google почав тестування бета-функції прослуховування перекладу в реальному часі через навушники, а також додав Translate вибір режиму роботи між швидким і розширеним перекладом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту Google оновлення переклад сервіс
Google Translate може отримати нову функцію, яка дозволить користувачам переглядати альтернативні варіанти перекладу, створені за допомогою штучного інтелекту.
Екшн камера Dreame Leaptic Cube з підтримкою 8K – конкурент GoPro? екшн камера
Dreame, який ще недавно спеціалізувався на роботах-пилососах, продовжує активно розширювати асортимент та представив свою першу екшн-камеру Leaptic Cube
Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту
Екшн камера Dreame Leaptic Cube з підтримкою 8K – конкурент GoPro?
Apple знову обігнала Samsung на ринку смартфонів
Doom запустили на мультиварці
Найпопулярніші статті Вікіпедії у 2025 році
Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з кадровою частотою 120 Гц та аккумулятором на 6000 мАг
Аудіосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro – бюджетна модель від Xiaomi з бездротовим сабвуфером
JBL представила три нові ігрові гарнітури серії Quantum