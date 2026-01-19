Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту

Google Translate може отримати нову функцію, яка дозволить користувачам переглядати альтернативні варіанти перекладу, створені за допомогою штучного інтелекту.

Альтернативні варіанти перекладу

Передбачається, що ІІ пропонуватиме кілька інтерпретацій одного й того ж тексту — із трохи іншим смисловим відтінком чи різним рівнем формальності. Ця можливість може з’явитися разом із функціями «Зрозуміти» та «Запитати», над якими Google працює вже деякий час.

За останні роки алгоритми штучного інтелекту помітно просунулися в галузі машинного перекладу і Google Translate поступово отримує нові інструменти. Близько року тому користувачі вперше помітили у розробці функцію «Задати питання уточнення», яка так і не була офіційно запущена. Вважається, що тепер вона може бути реалізована у вигляді окремих опцій «Зрозуміти» та «Запитати», які доповнюються альтернативними варіантами перекладу.

Що вдалося виявити у додатку

Видання Android Authority повідомляє, що розробники дійсно експериментували з відображенням альтернативних перекладів Google Translate. У матеріалі розглядається версія програми 10.0.36.855137688.3 для Android. У звичайному режимі альтернативні варіанти в інтерфейсі не відображаються, проте при активації прихованих функцій «Зрозуміти» та «Запитати», які все ще знаходяться на стадії розробки, з’являється додаткова опція «Показати альтернативи». Вона виводить три варіанти перекладу з різними смисловими акцентами.

Автори зазначають, що хоча від сучасного перекладача очікують автоматичного обліку всіх нюансів сенсу, користувачам нерідко потрібна додаткова допомога, особливо в ситуаціях, коли вихідний текст допускає кілька трактувань.

Навіщо це потрібно користувачам

Однією із складнощів машинного перекладу у багатьох мовах залишається коректна передача формального та неформального тону. Значення слів і виразів може змінюватись в залежності від контексту, і базовий переклад не завжди відображає це. Функція альтернативних варіантів повинна допомогти користувачам краще орієнтуватися в таких відмінностях і усвідомлено вибирати найбільш відповідне формулювання.

На думку авторів публікації, поява цієї можливості може стати одним із найпомітніших покращень Google Translate за останні роки. Більшість необхідних компонентів вже готова, і тепер питання полягає лише в тому, коли Google вирішить офіційно запустити нову функцію.

Раніше повідомлялося, що Google почав тестування бета-функції прослуховування перекладу в реальному часі через навушники, а також додав Translate вибір режиму роботи між швидким і розширеним перекладом.