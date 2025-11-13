Google предупреждает о многочисленных шпионских программах маскирующихся под VPN

В ноябрьском отчете компания Google сообщила о резком росте количества вредоносных программ, маскирующихся под VPN-сервисы. По словам компании, такие фальшивые приложения активно имитируют известные бренды, копируют дизайн интерфейса и используют агрессивную рекламу, вводя пользователей в заблуждение.

Как работает поддельная под VPN программа

На первый взгляд, подобные VPN работают корректно – создают соединение, показывают статус подключения и показывают типовые экраны безопасности. Однако в фоновом режиме они собирают личные данные, передают информацию на сторонние серверы, устанавливают шпионские модули, банковские трояны и приложения для удаленного управления устройством. Это создает серьезную угрозу, ведь пользователи часто считают VPN инструментом защиты конфиденциальности, не подозревая, что именно из-за него могут потерять данные.

Google отмечает, что даже официальные магазины приложений не гарантируют полной защиты. Несмотря на многоуровневую проверку, вредоносные VPN могут временно попадать и в Google Play, пока не будут обнаружены и удалены. В компании советуют загружать программы только из проверенных источников, отдавать предпочтение разработчикам, имеющим сертификацию безопасности, а также обращать внимание на отзывы пользователей и количество установок.

Как защититься?

Эксперты Google отмечают важность проверки разрешений, запрашивающих приложение. Если VPN требует доступа к контактам, фотографиям, сообщениям или местоположениям, это может являться признаком потенциальной угрозы. Кроме того, пользователям рекомендуется включать функцию Play Protect, которая помогает выявлять подозрительные программы и избегать установки APK-файлов с ненадежных сайтов.

Таким образом, компания призывает пользователей быть максимально внимательными к выбору VPN-сервисов, ведь именно под видом «защиты конфиденциальности» сейчас распространяется значительная часть вредоносного ПО для Android.