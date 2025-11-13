Google предупреждает о многочисленных шпионских программах маскирующихся под VPN   

Google предупреждает о многочисленных шпионских программах маскирующихся под VPN13.11.25
В ноябрьском отчете компания Google сообщила о резком росте количества вредоносных программ, маскирующихся под VPN-сервисы. По словам компании, такие фальшивые приложения активно имитируют известные бренды, копируют дизайн интерфейса и используют агрессивную рекламу, вводя пользователей в заблуждение.
Как работает поддельная под VPN программа
На первый взгляд, подобные VPN работают корректно – создают соединение, показывают статус подключения и показывают типовые экраны безопасности. Однако в фоновом режиме они собирают личные данные, передают информацию на сторонние серверы, устанавливают шпионские модули, банковские трояны и приложения для удаленного управления устройством. Это создает серьезную угрозу, ведь пользователи часто считают VPN инструментом защиты конфиденциальности, не подозревая, что именно из-за него могут потерять данные.
Google отмечает, что даже официальные магазины приложений не гарантируют полной защиты. Несмотря на многоуровневую проверку, вредоносные VPN могут временно попадать и в Google Play, пока не будут обнаружены и удалены. В компании советуют загружать программы только из проверенных источников, отдавать предпочтение разработчикам, имеющим сертификацию безопасности, а также обращать внимание на отзывы пользователей и количество установок.
Как защититься?
Эксперты Google отмечают важность проверки разрешений, запрашивающих приложение. Если VPN требует доступа к контактам, фотографиям, сообщениям или местоположениям, это может являться признаком потенциальной угрозы. Кроме того, пользователям рекомендуется включать функцию Play Protect, которая помогает выявлять подозрительные программы и избегать установки APK-файлов с ненадежных сайтов.
Таким образом, компания призывает пользователей быть максимально внимательными к выбору VPN-сервисов, ведь именно под видом «защиты конфиденциальности» сейчас распространяется значительная часть вредоносного ПО для Android.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Еще не поздно: топ зарядных станций для дома во время блэкаутов
Домашняя зарядная станция сочетает в себе ряд особенностей, делающих ее удобным решением для повседневного использования при отсутствии света. Как правило конкурентные решения в каждом из классов мощности в большинстве своем аналогичны, хотя и могут иметь свои особенности
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Статья поможет сравнить характеристики, особенности и эргономику мониторов, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретных задач.
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Google предупреждает о многочисленных шпионских программах маскирующихся под VPN Google VPN безопасность
Google отмечает, что даже официальные магазины приложений не гарантируют полной защиты от шпионских программах маскирующихся под VPN
Valve представила стационарную консоль Steam Machine, Steam Controller 2 и VR-шлем Steam Frame Steam Valve виртуальная реальность консоль события в мире
Все три устройства Steam работают под управлением операционной системы SteamOS и созданы для пользователей, желающих получить максимум от своей библиотеки Steam.
Valve представила стационарную консоль Steam Machine, Steam Controller 2 и VR-шлем Steam Frame
Ajax Systems открывает новый завод во Вьетнаме
GTA Online стала временно бесплатной на PlayStation 5 и Xbox Series
Microsoft анонсировала обновление Windows 11 26H1
Motorola представила недорогие наушники Moto Buds Bass из ANC
LG UltraGear G8 — 4K монитор с частотой 165 Гц и HDR10
Дания ограничит доступ в социальные сети детям младше 15 лет
25 лет назад Microsoft представила DirectX 8
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – первый в мире OLED-монитор с частотой обновления 720 Гц
Xiaomi Black Shark представила беспроводную гарнитуру Fengming S1 с автономностью 155 часов
Скидки 11.11 на 7 смартфонов Xiaomi Poco и Redmi
Смартфон Moto G67 Power за $190 получил аккумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 и корпус аля кожзам