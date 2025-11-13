Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN

У листопадовому звіті компанія Google повідомила про різке зростання кількості шкідливих програм, що маскуються під VPN-сервіси. За словами компанії, такі фальшиві програми активно імітують відомі бренди, копіюють дизайн інтерфейсу та використовують агресивну рекламу, вводячи користувачів в оману.

Як працює підроблена під VPN програма

На перший погляд, подібні VPN працюють коректно – створюють з’єднання, показують статус підключення та показують типові екрани безпеки. Однак у фоновому режимі вони збирають особисті дані, передають інформацію на сторонні сервери, встановлюють шпигунські модулі, банківські трояни та програми для віддаленого керування пристроєм. Це створює серйозну загрозу, адже користувачі часто вважають VPN інструментом захисту конфіденційності, не підозрюючи, що через нього можуть втратити дані.

Google зазначає, що навіть офіційні магазини програм не гарантують повного захисту. Незважаючи на багаторівневу перевірку, шкідливі VPN можуть тимчасово потрапляти і в Google Play, доки не будуть виявлені та видалені. У компанії радять завантажувати програми лише з перевірених джерел, віддавати перевагу розробникам, які мають сертифікацію безпеки, а також звертати увагу на відгуки користувачів та кількість установок.

Як захиститись?

Експерти Google наголошують на важливості перевірки дозволів, які запитують програму. Якщо VPN вимагає доступу до контактів, фотографій, повідомлень або розташування, це може бути ознакою потенційної загрози. Крім того, користувачам рекомендується включати функцію Play Protect, яка допомагає виявляти підозрілі програми та уникати встановлення APK-файлів з ненадійних сайтів.

Таким чином, компанія закликає користувачів бути максимально уважними до вибору VPN-сервісів, адже саме під виглядом захисту конфіденційності зараз поширюється значна частина шкідливого ПЗ для Android.