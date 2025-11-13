Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN   

Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN13.11.25
У листопадовому звіті компанія Google повідомила про різке зростання кількості шкідливих програм, що маскуються під VPN-сервіси. За словами компанії, такі фальшиві програми активно імітують відомі бренди, копіюють дизайн інтерфейсу та використовують агресивну рекламу, вводячи користувачів в оману.
Як працює підроблена під VPN програма
На перший погляд, подібні VPN працюють коректно – створюють з’єднання, показують статус підключення та показують типові екрани безпеки. Однак у фоновому режимі вони збирають особисті дані, передають інформацію на сторонні сервери, встановлюють шпигунські модулі, банківські трояни та програми для віддаленого керування пристроєм. Це створює серйозну загрозу, адже користувачі часто вважають VPN інструментом захисту конфіденційності, не підозрюючи, що через нього можуть втратити дані.
Google зазначає, що навіть офіційні магазини програм не гарантують повного захисту. Незважаючи на багаторівневу перевірку, шкідливі VPN можуть тимчасово потрапляти і в Google Play, доки не будуть виявлені та видалені. У компанії радять завантажувати програми лише з перевірених джерел, віддавати перевагу розробникам, які мають сертифікацію безпеки, а також звертати увагу на відгуки користувачів та кількість установок.
Як захиститись?
Експерти Google наголошують на важливості перевірки дозволів, які запитують програму. Якщо VPN вимагає доступу до контактів, фотографій, повідомлень або розташування, це може бути ознакою потенційної загрози. Крім того, користувачам рекомендується включати функцію Play Protect, яка допомагає виявляти підозрілі програми та уникати встановлення APK-файлів з ненадійних сайтів.
Таким чином, компанія закликає користувачів бути максимально уважними до вибору VPN-сервісів, адже саме під виглядом захисту конфіденційності зараз поширюється значна частина шкідливого ПЗ для Android.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ще не пізно: топ зарядних станцій для дому під час блекаутів
Домашня зарядна станція поєднує в собі ряд особливостей, що роблять її зручним рішенням для повсякденного використання за відсутності світла. Як правило конкурентні рішення в кожному з класів потужності здебільшого аналогічні, хоч і можуть мати свої особливості
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Стаття допоможе порівняти характеристики, особливості та ергономіку моніторів, щоб обрати оптимальний варіант для конкретних завдань
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN Google VPN безпека
Google зазначає, що навіть офіційні магазини додатків не гарантують повного захисту від шпигунських програм, що маскуються під VPN.
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame Steam Valve віртуальна реальність консоль події у світі
Всі три пристрої Steam працюють під керуванням операційної системи SteamOS і створені для користувачів, які бажають отримати максимум своєї бібліотеки Steam.
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC
LG UltraGear G8 – 4K монітор з частотою 165 Гц та HDR10
Данія обмежить доступ до соціальних мереж дітям молодше 15 років
25 років тому Microsoft представила DirectX 8
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – перший у світі OLED-монітор із частотою оновлення 720 Гц
Xiaomi Black Shark представила бездротову гарнітуру Fengming S1 з автономністю 155 годин
Знижки 11.11 на 7 смартфонів Xiaomi Poco та Redmi
Смартфон Moto G67 Power за $190 отримав акумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 і корпус аля шкірзам