  

Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN

13.11.25

internet vpn

 

У листопадовому звіті компанія Google повідомила про різке зростання кількості шкідливих програм, що маскуються під VPN-сервіси. За словами компанії, такі фальшиві програми активно імітують відомі бренди, копіюють дизайн інтерфейсу та використовують агресивну рекламу, вводячи користувачів в оману.

 

Як працює підроблена під VPN програма

 

На перший погляд, подібні VPN працюють коректно – створюють з’єднання, показують статус підключення та показують типові екрани безпеки. Однак у фоновому режимі вони збирають особисті дані, передають інформацію на сторонні сервери, встановлюють шпигунські модулі, банківські трояни та програми для віддаленого керування пристроєм. Це створює серйозну загрозу, адже користувачі часто вважають VPN інструментом захисту конфіденційності, не підозрюючи, що через нього можуть втратити дані.

 

Google зазначає, що навіть офіційні магазини програм не гарантують повного захисту. Незважаючи на багаторівневу перевірку, шкідливі VPN можуть тимчасово потрапляти і в Google Play, доки не будуть виявлені та видалені. У компанії радять завантажувати програми лише з перевірених джерел, віддавати перевагу розробникам, які мають сертифікацію безпеки, а також звертати увагу на відгуки користувачів та кількість установок.

 

Як захиститись?

 

Експерти Google наголошують на важливості перевірки дозволів, які запитують програму. Якщо VPN вимагає доступу до контактів, фотографій, повідомлень або розташування, це може бути ознакою потенційної загрози. Крім того, користувачам рекомендується включати функцію Play Protect, яка допомагає виявляти підозрілі програми та уникати встановлення APK-файлів з ненадійних сайтів.

 

Таким чином, компанія закликає користувачів бути максимально уважними до вибору VPN-сервісів, адже саме під виглядом захисту конфіденційності зараз поширюється значна частина шкідливого ПЗ для Android.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
01.11.25
Ще не пізно: топ зарядних станцій для дому під час блекаутів
views
53
comments 0
power station top 2024

Домашня зарядна станція поєднує в собі ряд особливостей, що роблять її зручним рішенням для повсякденного використання за відсутності світла. Як правило конкурентні рішення в кожному з класів потужності здебільшого аналогічні, хоч і можуть мати свої особливості

13.11.25
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
views
5
comments 0
Xiaomi Fast LCD Monitor XMMNT245HF2

Стаття допоможе порівняти характеристики, особливості та ергономіку моніторів, щоб обрати оптимальний варіант для конкретних завдань


НовиниNews
13.11.25 | 18.46
Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN   
internet vpn

Google зазначає, що навіть офіційні магазини додатків не гарантують повного захисту від шпигунських програм, що маскуються під VPN.

13.11.25 | 16.01
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame     
Steam Machine release 2025

Всі три пристрої Steam працюють під керуванням операційної системи SteamOS і створені для користувачів, які бажають отримати максимум своєї бібліотеки Steam.

13.11.25 | 18.46
Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN
13.11.25 | 16.01
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame
13.11.25 | 12.50
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
13.11.25 | 10.02
GTA Online стала тимчасово безкоштовною на PlayStation 5 та Xbox Series
12.11.25 | 19.02
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
12.11.25 | 16.10
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC
12.11.25 | 13.04
Samsung показала модульні SSD – контролер і пам’ять NAND можна роз’єднати
12.11.25 | 10.20
LG UltraGear G8 – 4K монітор з частотою 165 Гц та HDR10
12.11.25 | 07.36
Данія обмежить доступ до соціальних мереж дітям молодше 15 років
11.11.25 | 18.49
25 років тому Microsoft представила DirectX 8
11.11.25 | 16.06
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – перший у світі OLED-монітор із частотою оновлення 720 Гц
11.11.25 | 13.30
Xiaomi Black Shark представила бездротову гарнітуру Fengming S1 з автономністю 155 годин
11.11.25 | 12.20
Знижки 11.11 на 7 смартфонів Xiaomi Poco та Redmi
11.11.25 | 10.18
Смартфон Moto G67 Power за $190 отримав акумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 і корпус аля шкірзам
11.11.25 | 07.20
Red Dead Redemption 2 стала четвертою грою за кількістю проданих копій в історії