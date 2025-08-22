Google представила новые Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL

Google официально представила новое поколение смартфонов — Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL. Официальная информация по ним уже есть, а вот купить некоторые можно будет нескоро.

Google Pixel 10

Базовый Pixel 10 сохранил узнаваемый дизайн с горизонтальным «планшетным» блоком камер, но теперь получил три сенсора вместо двух. Впервые в обычной версии появился телефото-модуль: к 48-МП основной и 13-МП «широкоугольной» добавился телеобъектив на 10,8 МП с пятикратным оптическим зумом.

Фронтальная камера на 10,5 МП поддерживает автофокус. Экран — 6,3 дюйма, LTPS OLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, прикрытый Gorilla Glass Victus 2. Смартфон работает на новом чипе Tensor G5 с модулем безопасности Titan M2, оснащён 12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти UFS 4.0. Аккумулятор увеличен до 4970 мА·ч, есть быстрая зарядка 29 Вт и беспроводная Qi2 на 15 Вт. Добавлены ультразвуковой сканер под экраном и защита IP68. Стоимость начинается от $799 за версию с 128 ГБ, модель с 256 ГБ обойдётся в $899.

Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL получили главное обновление в виде дисплея Super Actua с повышенной яркостью до 3300 нит. У Pixel 10 Pro диагональ 6,3 дюйма, у XL — 6,8 дюйма. Оба устройства работают на Tensor G5, но оснащаются уже 16 ГБ оперативной памяти. Камеры получили обновлённый процессор обработки изображений Pixel ISP: основная 50-МП камера стала лучше справляться с видео благодаря улучшенной стабилизации, появилась поддержка 8K и Night Sight Video. Телефото с пятикратным зумом теперь позволяет увеличивать изображение до 100x, а новый режим High-Res Portrait сохраняет портреты в 50 МП.

Pixel 10 Pro оснащён батареей на 4870 мА·ч и поддержкой Qi2 на 15 Вт, а у Pixel 10 Pro XL аккумулятор увеличен до 5200 мА·ч, с зарядкой Qi2.2 мощностью 25 Вт и акцентом на улучшенное звучание — по словам Google, это самый громкий и басовитый динамик в серии. Цены стартуют с $999 за Pixel 10 Pro (128 ГБ), а Pixel 10 Pro XL с 256 ГБ памяти оценён в $1199.

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold получил 8-дюймовый основной LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковою яркостью 3000 нит, а также внешний 6,4-дюймовый экран с такими же характеристиками.

Смартфон работает на новом процессоре Tensor G5 вместе с чипом безопасности Titan M2, оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителями UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Устройство поставляется с Android 16 и будет получать семь лет обновлений системы и безопасности.

Основная камера включает три сенсора: 48 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный на 10,5 МП и телеобъектив на 10,8 МП с пятикратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрены две камеры по 10 МП, встроенные в оба экрана.

Аккумулятор ёмкостью 5015 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт (до 50% за полчаса) и беспроводную по стандарту Qi2 до 15 Вт. Корпус соответствует стандарту защиты IP68, толщина смартфона в сложенном виде составляет 10,8 мм, вес — 258 г. Доступны два цвета: серый Moonstone и зелёный Jade.

В продажу Pixel 10 Pro Fold поступит 9 октября. Стоимость составит $1799 / €1899 за версию с 256 ГБ памяти, $1919 / €2029 за 512 ГБ и $2149 / €2289 за вариант с 1 ТБ.