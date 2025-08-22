Google представила нові Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10, 10 Pro та 10 Pro XL22.08.25
Google офіційно представила нове покоління смартфонів – Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10, 10 Pro та 10 Pro XL. Офіційна інформація щодо них вже є, а ось купити деякі можна буде нескоро.
Google Pixel 10
Базовий Pixel 10 зберіг відомий дизайн з горизонтальним «планшетним» блоком камер, але тепер отримав три сенсори замість двох. Вперше у звичайній версії з’явився телефото-модуль: до 48-МП основної та 13-МП «ширококутної» додався телеоб’єктив на 10,8 МП із п’ятикратним оптичним зумом.
Фронтальна камера на 10,5 МП підтримує автофокусування. Екран — 6,3 дюйма, LTPS OLED з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2000 нит, прикритий Gorilla Glass Victus 2. Смартфон працює на новому чіпі
Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL
Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL отримали головне оновлення у вигляді дисплея Super Actua з підвищеною яскравістю до 3300 нит. У Pixel 10 Pro діагональ 6,3 дюйми, у XL – 6,8 дюйми. Обидва пристрої працюють на Tensor G5, але оснащуються вже 16 ГБ оперативної пам’яті. Камери отримали оновлений процесор обробки зображень Pixel ISP: основна 50-МП камера стала краще впоратися з відео завдяки покращеній стабілізації, з’явилася підтримка 8K та Night Sight Video. Телефото з п’ятикратним зумом тепер дозволяє збільшувати зображення до 100x, а новий режим High-Res Portrait зберігає портрети 50 МП.
Pixel 10 Pro оснащений батареєю на 4870 мА · год і підтримкою Qi2 на 15 Вт, а у Pixel 10 Pro XL акумулятор збільшений до 5200 мА · год, з зарядкою Qi2.2 потужністю 25 Вт і акцентом на покращене звучання – за словами Google, це найгучніший. Ціни стартують з $999 за Pixel 10 Pro (128 ГБ), а Pixel 10 Pro XL з 256 ГБ пам’яті оцінений у
Google Pixel 10 Pro Fold
Google Pixel 10 Pro Fold отримав 8-дюймовий основний LTPO OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт, а також зовнішній 6,4-дюймовий екран з такими ж характеристиками.
Смартфон працює на новому процесорі Tensor G5 разом із чіпом безпеки Titan M2, оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачами UFS 4.0 об’ємом до 1 ТБ. Пристрій поставляється з Android 16 і отримуватиме сім років оновлень системи та безпеки.
Основна камера включає три сенсори: 48 МП з оптичною стабілізацією, надширококутний на 10,5 МП та телеоб’єктив на 10,8 МП з п’ятикратним оптичним зумом. Для селфі передбачені дві камери по 10 МП, вбудовані в обидва екрани.
Акумулятор ємністю 5015 мА·год підтримує провідну зарядку потужністю 30 Вт (до 50% за півгодини) та бездротову за стандартом Qi2 до 15 Вт. Корпус відповідає стандарту захисту IP68, товщина смартфона у складеному вигляді становить 10,8 мм, вага – 258 г. Доступні два кольори: сірий Moonstone та зелений Jade.
У продаж Pixel 10 Pro Fold надійде 9 жовтня. Вартість становитиме $1799/€1899 за версію з 256 ГБ пам’яті, $1919/€2029 за 512 ГБ та $2149/€2289 за варіант з 1 ТБ.
