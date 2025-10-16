Google позволит скрыть рекламу в поиске16.10.25
Google начал развертывать обновление, позволяющее скрывать рекламные блоки непосредственно в поисковой выдаче. Теперь все спонсируемые ссылки отображаются в одном сгруппированном блоке с четкой отметкой, а не перемешаны с органическими результатами.
Под рекламным блоком появилась новая кнопка – «Скрыть спонсируемые результаты». Нажав ее, пользователь может свернуть весь раздел и временно убрать рекламу со страницы. Впрочем, функция не постоянна — после выполнения нового запроса рекламный блок появится снова.
Ранее Google обозначал каждую рекламную ссылку отдельно, поэтому страница поиска выглядела перегруженной. Теперь компания решила объединить платные результаты в один блок с общей меткой, которая остается заметной при прокрутке. По замыслу разработчиков, это должно сделать интерфейс более чистым и удобным для навигации, хотя реклама все еще занимает верхнюю часть страницы, и чтобы добраться до обычных результатов, придется прокрутить вниз.
Обновление уже постепенно внедряется по всему миру — как на десктопах, так и на мобильных устройствах. После нажатия кнопки «Скрыть» страница автоматически поворачивается вверх, открывая первые органические результаты.
Хотя реклама никуда не исчезла – она по-прежнему остается основным источником дохода Google, – пользователи получили минимальный контроль над тем, как выглядит их поисковая страница.
Новый 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 мощнее на 20 %, а стоит столько же Apple ноутбук
Новый 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 мощнее на 20 %, а стоит столько же
