Google дозволить приховати рекламу у пошуку16.10.25
Google почав розгортати оновлення, що дозволяє приховувати рекламні блоки у пошуковій видачі. Тепер всі посилання, що спонсоруються, відображаються в одному згрупованому блоці з чіткою відміткою, а не перемішані з органічними результатами.
Під рекламним блоком з’явилася нова кнопка – «Приховати спонсоровані результати». Натиснувши її, користувач може згорнути весь розділ і тимчасово видалити рекламу зі сторінки. Втім, функція не постійна після виконання нового запиту рекламний блок з’явиться знову.
Раніше Google позначав кожне рекламне посилання окремо, тому сторінка пошуку виглядала перевантаженою. Тепер компанія вирішила об’єднати платні результати в один блок із загальною міткою, яка залишається помітною під час прокручування. За задумом розробників, це має зробити інтерфейс чистішим і зручнішим для навігації, хоча реклама все ще займає верхню частину сторінки, і щоб дістатися звичайних результатів, доведеться прокрутити вниз.
Оновлення вже поступово впроваджується по всьому світу як на десктопах, так і на мобільних пристроях. Після натискання кнопки «Приховати» сторінка автоматично повертається нагору, відкриваючи перші органічні результати.
Хоча реклама нікуди не зникла – вона, як і раніше, залишається основним джерелом доходу Google, – користувачі отримали мінімальний контроль над тим, як виглядає їх пошукова сторінка.
