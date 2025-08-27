Google Photos получит голосовое управление редактором фото

Компания Google представила новую функцию для Google Photos — возможность разговорного редактирования снимков с помощью искусственного интеллекта.

Теперь пользователям не нужно вручную выбирать инструменты или настраивать параметры. Достаточно описать желаемые изменения обычным языком — текстом или голосом, а ИИ автоматически применит их. Функция работает на базе Google Gemini.

В числе примеров, приведённых Google: «удали автомобили на заднем плане», «восстанови старое фото», «убери блики и исправь цвета». Также доступна универсальная команда «сделай лучше». После каждого шага редактирования можно уточнять результат и корректировать его под свои предпочтения.

Возможности не ограничиваются исправлением освещения или удалением объектов — искусственный интеллект также способен выполнять творческие задачи: менять фон, добавлять декоративные элементы вроде шляпы или очков на человека в кадре и многое другое.

Первыми доступ к функции получат владельцы Pixel 10 в США. Кроме того, в Google Photos и приложении камеры внедряется поддержка стандарта C2PA Content Credentials, который позволит видеть информацию о происхождении снимка и внесённых изменениях. Сначала эта опция появится на Pixel 10, а затем — на устройствах Android и iOS в течение ближайших недель.

Ранее Google Photos уже начал внедрять функции на основе искусственного интеллекта, позволяющие лучше организовывать и категоризировать фотографии в галерее.

Одна из функций – Photo Stacks – будет объединять подобные снимки в стопки и выбирать из них лучшую фотографию. Это упростит просмотр галереи, убрав дубликаты и похожие кадры из общего потока.

Другая функция с помощью ИИ распознает снимки экрана, документы и другие полезные фото. Их можно будет упорядочить в отдельные альбомы и настроить напоминания, например скриншот билета на мероприятие с QR-кодом, который понадобится для входа.