Google Photos отримає голосове керування редактором фото

Компанія Google представила нову функцію для Google Photos – можливість розмовного редагування знімків за допомогою штучного інтелекту.

Тепер користувачам не потрібно вибирати інструменти вручну або налаштовувати параметри. Достатньо описати бажані зміни звичайною мовою – текстом або голосом, а ІІ автоматично застосує їх. Функція працює на базі Google Gemini.

У числі прикладів, наведених Google: «видали автомобілі на задньому плані», «віднови старе фото», «прибери відблиски та виправте кольори». Також доступна універсальна команда «Зроби краще». Після кожного кроку редагування можна уточнювати результат та коригувати його під свої уподобання.

Можливості не обмежуються виправленням освітлення чи видаленням об’єктів — штучний інтелект також здатний виконувати творчі завдання: змінювати фон, додавати декоративні елементи на кшталт капелюха чи окулярів на людину в кадрі та багато іншого.

Першими доступ до функції отримають власники Pixel 10 у США. Крім того, в Google Photos та додатку камери впроваджується підтримка стандарту C2PA Content Credentials, який дозволить бачити інформацію про походження знімка та внесені зміни. Спочатку ця опція з’явиться на Pixel 10, а потім на пристроях Android та iOS протягом найближчих тижнів.

Раніше Google Photos вже почав впроваджувати функції на основі штучного інтелекту, які дозволяють краще організовувати та категоризувати фотографії у галереї.

Одна з функцій – Photo Stacks – об’єднуватиме подібні знімки в чарки і вибиратиме з них кращу фотографію. Це спростить перегляд галереї, прибравши дублікати та схожі кадри із загального потоку.

Інша функція за допомогою ІІ розпізнає знімки екрана, документи та інші корисні фотографії. Їх можна буде впорядкувати в окремі альбоми та налаштувати нагадування, наприклад, скріншот квитка на захід з QR-кодом, який знадобиться для входу.