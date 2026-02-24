Google отключит приложение прогноза погоды

Компания Google окончательно прекращает работу приложения «Погода» для Android, которое на протяжении многих лет пользовалось популярностью благодаря простому интерфейсу и узнаваемым визуальным элементам, включая персонажа Froggy.

Постепенное сворачивание сервиса

Процесс закрытия начался ещё в ноябре 2025 года и постепенно охватывал всё больше устройств. Теперь пользователи при попытке открыть приложение сталкиваются с автоматическим перенаправлением в поисковую выдачу Google.

Вместо отдельного интерфейса с анимациями и виджетами прогноз отображается в формате поисковой страницы. На экране выводятся текущая температура, почасовой прогноз, сведения об осадках, уровне влажности и скорости ветра. Таким образом, доступ к данным сохраняется, однако взаимодействие с сервисом происходит уже через поисковую систему, а не через самостоятельное приложение.

Возможные причины изменений

Официальных пояснений относительно причин отказа от приложения компания не предоставила. При этом в отрасли подобные решения часто связывают с оптимизацией экосистемы сервисов и сокращением расходов на поддержку отдельных программных продуктов. Перенос функциональности в поисковый интерфейс позволяет объединить сервисы в рамках одного канала и снизить необходимость сопровождения самостоятельного приложения.