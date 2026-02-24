  

Google отключит приложение прогноза погоды

24.02.26

Oppo A6 Pro (CPH2799)

 

Компания Google окончательно прекращает работу приложения «Погода» для Android, которое на протяжении многих лет пользовалось популярностью благодаря простому интерфейсу и узнаваемым визуальным элементам, включая персонажа Froggy.

 

Постепенное сворачивание сервиса

 

Процесс закрытия начался ещё в ноябре 2025 года и постепенно охватывал всё больше устройств. Теперь пользователи при попытке открыть приложение сталкиваются с автоматическим перенаправлением в поисковую выдачу Google.

 

Вместо отдельного интерфейса с анимациями и виджетами прогноз отображается в формате поисковой страницы. На экране выводятся текущая температура, почасовой прогноз, сведения об осадках, уровне влажности и скорости ветра. Таким образом, доступ к данным сохраняется, однако взаимодействие с сервисом происходит уже через поисковую систему, а не через самостоятельное приложение.

 

Возможные причины изменений

 

Официальных пояснений относительно причин отказа от приложения компания не предоставила. При этом в отрасли подобные решения часто связывают с оптимизацией экосистемы сервисов и сокращением расходов на поддержку отдельных программных продуктов. Перенос функциональности в поисковый интерфейс позволяет объединить сервисы в рамках одного канала и снизить необходимость сопровождения самостоятельного приложения.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
910
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
23
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
24.02.26 | 17.30
Google отключит приложение прогноза погоды   
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Google окончательно прекращает работу приложения «Погода» для Android, которое на протяжении многих лет пользовалось популярностью

24.02.26 | 13.18
Windows 11 получит встроенный тест скорости интернет подключения, но есть нюанс   
Windows 11 lifestyle

Microsoft готовит новую функцию для Windows 11, которая позволит проверять скорость интернет-соединения без обращения к сторонним сервисам

24.02.26 | 17.30
Google отключит приложение прогноза погоды
24.02.26 | 13.18
Windows 11 получит встроенный тест скорости интернет подключения, но есть нюанс
24.02.26 | 10.21
Браузер Google Chrome сможет открывать 2 вкладки в одном окне
24.02.26 | 07.16
Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft после почти 40 лет работы
23.02.26 | 19.20
Google Gemini теперь может генерировать музыку
23.02.26 | 16.20
Amazfit T-Rex Ultra 2 – защищенные часы с титановым корпусом и батареей 870 мАч
23.02.26 | 13.07
Asus выпустила ноутбук с «чистой» Windows 11 pure OS
23.02.26 | 10.04
Смартфоны Vivo V70 и V70 Elite получили 3 камеры, 6500 мАч и зарядку 90 Вт по цене от $505
23.02.26 | 07.12
Новая версия Google Gemini 3.1 Pro показала прирост на 77% эффективности
22.02.26 | 11.20
Энтузиасты нашли способ как использовать YouTube в качестве облачного хранилища для любых файлов
21.02.26 | 15.19
Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры
21.02.26 | 10.41
Самый доступный тариф lifecell можно бесплатно перенести от других операторов
20.02.26 | 19.05
WordPress.com добавил помощника на базе ИИ для редактирования дизайна и контента
20.02.26 | 16.30
Новый смартфон Google Pixel 10a мало чем отличается от предшественника
20.02.26 | 13.07
Конференция Google I/O 2026 состоится 19-20 мая