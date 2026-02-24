Google відключить програму прогнозу погоди   

Google відключить програму прогнозу погоди24.02.26
Компанія Google припиняє роботу програми «Погода» для Android, яке протягом багатьох років користувалося популярністю завдяки простому інтерфейсу та впізнаваним візуальним елементам, включаючи персонажа Froggy.
Поступове згортання сервісу
Процес закриття розпочався ще в листопаді 2025 року і поступово охоплював дедалі більше пристроїв. Тепер користувачі при спробі відкрити програму стикаються з автоматичним перенаправленням на пошукову видачу Google.
Замість окремого інтерфейсу з анімаціями та віджетами, прогноз відображається у форматі пошукової сторінки. На екрані виводяться поточна температура, погодинний прогноз, відомості про опади, рівень вологості та швидкість вітру. Таким чином, доступ до даних зберігається, проте взаємодія із сервісом відбувається вже через пошукову систему, а не через самостійну програму.
Можливі причини змін
Офіційних пояснень щодо причин відмови від програми компанія не надала. При цьому в галузі подібні рішення часто пов’язують із оптимізацією екосистеми сервісів та скороченням витрат на підтримку окремих програмних продуктів. Перенесення функціональності в пошуковий інтерфейс дозволяє об’єднати сервіси в рамках одного каналу та знизити необхідність супроводу самостійної програми.
