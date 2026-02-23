  

Google Gemini теперь может генерировать музыку

23.02.26

Google Gemini usic generator

 

Компания Google объявила о запуске новой функции в приложении Gemini, которая позволяет пользователям создавать музыкальные треки с помощью искусственного интеллекта. Для генерации используется модель DeepMind Lyria 3, находящаяся на стадии бета-тестирования.

 

Генерация песен по текстовому описанию и медиафайлам

 

Новый инструмент работает по принципу текстового запроса. Пользователь описывает желаемую композицию, после чего система формирует трек с готовым текстом песни. В компании приводят пример запроса о «комичном R&B-треке про носок, который нашёл себе пару» — в ответ Gemini создаёт 30-секундную композицию и автоматически добавляет обложку, сгенерированную инструментом Nano Banana.

 

Функция также поддерживает загрузку изображений или видеороликов. На основе переданного медиафайла система анализирует настроение и предлагает музыкальную композицию, соответствующую визуальному контенту. Пользователи могут дополнительно настраивать стиль, вокал и темп трека, изменяя параметры уже после первичной генерации.

 

По утверждению Google, Lyria 3 обеспечивает более сложное и реалистичное звучание по сравнению с предыдущими версиями музыкальных моделей компании.

 

Интеграция с YouTube и контроль оригинальности

 

Помимо интеграции в Gemini, доступ к Lyria 3 получили авторы на платформе YouTube через инструмент Dream Track. Если ранее он был доступен только в США, то теперь компания объявила о глобальном расширении функции.

 

В Google подчёркивают, что новая возможность предназначена для создания оригинального контента, а не для копирования стиля конкретных исполнителей. В случаях, когда в запросе упоминается имя артиста, система ориентируется на схожее настроение или жанровые особенности, избегая прямого воспроизведения индивидуального звучания.

 

Для проверки уникальности и маркировки контента применяется фильтрация результатов и цифровой водяной знак SynthID, которым помечаются все композиции, созданные с помощью ИИ. Кроме того, пользователи могут загружать треки в Gemini, чтобы определить, были ли они сгенерированы искусственным интеллектом.

 

Функция постепенно разворачивается по всему миру для пользователей Gemini старше 18 лет. Поддерживаются английский, немецкий, испанский, французский, хинди, японский, корейский и португальский языки.


