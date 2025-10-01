Google добавит в Chrome поиск по цитате из видео на YouTube

Google начала тестировать в Chrome новую функцию Lens Video Citations, которая позволяет искать объекты прямо в видео на YouTube и автоматически перематывать его к моменту появления нужного объекта. Это удобно для проверки фактов, поиска товаров или ингредиентов без ручного перематывания и поиска.

Помимо этого, Lens теперь можно быстро запускать повторно прямо из поисковой строки Chrome, а также получать подсказки и варианты поиска до ввода запроса или загрузки изображения. Для удобства работы с вкладками Google добавила кнопку Create new tab group в верхнем меню браузера — теперь создать новую группу с чистой вкладкой можно одним кликом, назначив ей название и цвет.

Все эти функции доступны в тестовых сборках Chrome Canary через chrome://flags, и следует понимать, что они экспериментальные: в будущих версиях их могут изменить или убрать.