Google додасть у Chrome пошук за цитатою з відео на YouTube01.10.25
Google почала тестувати в Chrome нову функцію Lens Video Citations, яка дозволяє шукати об’єкти прямо на YouTube і автоматично перемотувати його до моменту появи потрібного об’єкта. Це зручно для перевірки фактів, пошуку товарів чи інгредієнтів без ручного перемотування та пошуку.
Крім цього, Lens тепер можна швидко запускати повторно прямо з пошукового рядка Chrome, а також отримувати підказки та варіанти пошуку до введення запиту або завантаження зображення. Для зручності роботи з вкладками Google додала кнопку Create new tab group у верхньому меню браузера – тепер створити нову групу з чистою вкладкою можна одним кліком, призначивши їй назву та колір.
Всі ці функції доступні в тестових збірках Chrome Canary через chrome://flags, і слід розуміти, що вони є експериментальними: у майбутніх версіях їх можуть змінити або прибрати.
