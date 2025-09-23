22.09.25
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику