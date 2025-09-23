Google добавила ИИ Gemini в браузер Chrome

Google объявила о начале интеграции ИИ-ассистента Gemini в браузер Chrome после нескольких месяцев тестирования. Как сообщили в компании, обновление постепенно разворачивается для пользователей на Windows, macOS и мобильных устройствах. Пока функции доступны только в США, но в дальнейшем должны появиться и в других странах.

Gemini в Chrome сможет объяснять сложные материалы на веб-страницах или кратко излагать их содержание. Ассистент также получил более глубокую интеграцию с сервисами Google, такими как Calendar, YouTube и Maps. К примеру, он может автоматически создавать события в календаре или генерировать таймкоды к длинным видео на YouTube, чтобы упростить навигацию.

В ближайшие месяцы Google планирует расширить возможности Gemini, добавив так называемые агентные функции — выполнение задач вместо пользователя. Компания отмечает, что это можно будет использовать, например, для регулярных покупок.

Кроме того, в Chrome появился новый ярлык AI Mode в адресной строке. Это чат-бот для Google Search, который недавно стал доступен всем и теперь интегрирован прямо в браузер.

Еще Google анонсировала новую функцию в своём AI-чат-боте Gemini под названием Storybook. С её помощью пользователи могут создавать персонализированные детские книги с иллюстрациями. Достаточно описать сюжет — и Gemini сгенерирует 10-страничную историю с текстом, картинками и озвучкой.

Пользователь может выбрать стиль иллюстраций, например, комикс, пластилиновая анимация или аниме. Также предусмотрена возможность загрузить собственные фотографии или рисунки ребёнка, чтобы сделать рассказ более личным.

Функция работает на мобильных и десктопных устройствах и поддерживает более 45 языков. Несмотря на то что большая часть историй соответствует ожиданиям, некоторые пользователи сообщали о странных иллюстрациях — например, рыбах с человеческими руками или бессмысленных образах.