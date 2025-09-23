Google додала ШІ Gemini у браузер Chrome

Google оголосила про початок інтеграції ШІ-асистента Gemini у браузер Chrome після кількох місяців тестування. Як повідомили у компанії, оновлення поступово розгортається для користувачів на Windows, macOS та мобільних пристроях. Поки що функції доступні лише в США, але надалі мають з’явитися і в інших країнах.

Gemini у Chrome зможе пояснювати складні матеріали на веб-сторінках або коротко викладати їх зміст. Помічник також отримав більш глибоку інтеграцію з сервісами Google, такими як Calendar, YouTube та Maps. Наприклад, він може автоматично створювати події в календарі або генерувати таймкод до довгих відео на YouTube, щоб спростити навігацію.

Найближчими місяцями Google планує розширити можливості Gemini, додавши так звані агентні функції — виконання завдань замість користувача. Компанія зазначає, що це можна буде використати, наприклад, для регулярних покупок.

Крім того, в Chrome з’явився новий ярлик AI Mode в адресному рядку. Це чат-бот для Google Search, який нещодавно став доступним для всіх і тепер інтегрований прямо в браузер.

Ще Google анонсувала нову функцію у своєму AI-чат-боті Gemini під назвою Storybook. З її допомогою користувачі можуть створювати персональні дитячі книги з ілюстраціями. Досить описати сюжет — і Gemini згенерує 10-сторінкову історію з текстом, картинками та озвученням.

Користувач може вибрати стиль ілюстрацій, наприклад, комікс, пластилінову анімацію або аніме. Також передбачена можливість завантажити власні фотографії або малюнки дитини, щоб зробити оповідання особистішим.

Функція працює на мобільних та десктопних пристроях та підтримує понад 45 мов. Незважаючи на те, що більша частина історій відповідає очікуванням, деякі користувачі повідомляли про дивні ілюстрації — наприклад, риби з людськими руками або безглузді образи.