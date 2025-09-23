Google додала ШІ Gemini у браузер Chrome23.09.25
Google оголосила про початок інтеграції ШІ-асистента Gemini у браузер Chrome після кількох місяців тестування. Як повідомили у компанії, оновлення поступово розгортається для користувачів на Windows, macOS та мобільних пристроях. Поки що функції доступні лише в США, але надалі мають з’явитися і в інших країнах.
Gemini у Chrome зможе пояснювати складні матеріали на веб-сторінках або коротко викладати їх зміст. Помічник також отримав більш глибоку інтеграцію з сервісами Google, такими як Calendar, YouTube та Maps. Наприклад, він може автоматично створювати події в календарі або генерувати таймкод до довгих відео на YouTube, щоб спростити навігацію.
Найближчими місяцями Google планує розширити можливості Gemini, додавши так звані агентні функції — виконання завдань замість користувача. Компанія зазначає, що це можна буде використати, наприклад, для регулярних покупок.
Крім того, в Chrome з’явився новий ярлик AI Mode в адресному рядку. Це чат-бот для Google Search, який нещодавно став доступним для всіх і тепер інтегрований прямо в браузер.
Ще Google анонсувала нову функцію у своєму AI-чат-боті Gemini під назвою Storybook. З її допомогою користувачі можуть створювати персональні дитячі книги з ілюстраціями. Досить описати сюжет — і Gemini згенерує 10-сторінкову історію з текстом, картинками та озвученням.
Користувач може вибрати стиль ілюстрацій, наприклад, комікс, пластилінову анімацію або аніме. Також передбачена можливість завантажити власні фотографії або малюнки дитини, щоб зробити оповідання особистішим.
Функція працює на мобільних та десктопних пристроях та підтримує понад 45 мов. Незважаючи на те, що більша частина історій відповідає очікуванням, деякі користувачі повідомляли про дивні ілюстрації — наприклад, риби з людськими руками або безглузді образи.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Google додала ШІ Gemini у браузер Chrome Google браузер
Google оголосила про початок інтеграції ШІ-асистента Gemini до браузера Chrome після кількох місяців тестування
Дослідження: продаж комплектуючих для ПК зріс на 35% в 2025 році комплектуючі статистика
Ринок апаратного забезпечення для ПК-геймінгу переживає один із найпомітніших підйомів за останні роки
Google додала ШІ Gemini у браузер Chrome
Дослідження: продаж комплектуючих для ПК зріс на 35% в 2025 році
Paint, Блокнот та Ножиці отримали велике оновлення у Windows 11
Zoom додасть фотореалістичні ШІ-аватари
NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel
Mausware Finger Maus – миша-напальчник якій не потрібна поверхня
У Японії роботи замінюють людей які працюють на складах.
Devialet Phantom Ultimate – нова ера у світі акустики
Nothing Ear (3) – перші TWS-навушники з мікрофоном у зарядному кейсі
Logitech Pro X2 Superstrike – мишка з аналоговими перемикачами з тактильним відгуком
60% українців використовують ШІ – дослідження Viber