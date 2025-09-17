Google Chrome начал бороться с сайтами которые несанкционированно обходят режим Инкогнито

После того как Google разделила режимы AI Mode и Incognito в браузере Chrome, компания занялась разработкой дополнительной защиты для обеспечения приватного просмотра.

Сейчас некоторые сайты используют скрытые фоновые изображения для отслеживания пользователей даже при отключённых cookie. Этот метод известен как идентификация по отпечатку Canvas. Он основан на мелких различиях в том, как разные устройства отображают такие изображения, что позволяет сформировать уникальный идентификатор.

Google начала тестировать блокировку подобных отпечатков в режиме Incognito. В экспериментальной версии Chrome Canary появилась функция под названием Enable blocking canvas readbacks in Incognito. При её активации браузер препятствует сайтам в получении скрытых изображений. Если скрипт пытается считать эти данные, Chrome возвращает ошибку.

Режим Incognito традиционно воспринимается как средство повышения конфиденциальности, однако техники вроде Canvas-идентификации снижали его эффективность. Новый механизм закрывает один из самых распространённых способов слежки и затрудняет отслеживание пользователей во время приватных сессий.

Пока функция доступна только в Chrome Canary в виде скрытого флага. Если тестирование окажется успешным, защита может быть реализована и в стабильных версиях браузера, что усилит приватность Incognito и приблизит её к уровню, которого пользователи ожидают давно.

Параллельно команда Chrome работает и над другими нововведениями. В числе планируемых — новый протокол верификации электронной почты, отмена доступа к буферу обмена для неактивных сайтов, восстановление вкладок после аварийного завершения работы браузера и поддержка перетаскивания касанием в Windows.