Google Chrome начал бороться с сайтами которые несанкционированно обходят режим Инкогнито17.09.25
После того как Google разделила режимы AI Mode и Incognito в браузере Chrome, компания занялась разработкой дополнительной защиты для обеспечения приватного просмотра.
Сейчас некоторые сайты используют скрытые фоновые изображения для отслеживания пользователей даже при отключённых cookie. Этот метод известен как идентификация по отпечатку Canvas. Он основан на мелких различиях в том, как разные устройства отображают такие изображения, что позволяет сформировать уникальный идентификатор.
Google начала тестировать блокировку подобных отпечатков в режиме Incognito. В экспериментальной версии Chrome Canary появилась функция под названием Enable blocking canvas readbacks in Incognito. При её активации браузер препятствует сайтам в получении скрытых изображений. Если скрипт пытается считать эти данные, Chrome возвращает ошибку.
Режим Incognito традиционно воспринимается как средство повышения конфиденциальности, однако техники вроде Canvas-идентификации снижали его эффективность. Новый механизм закрывает один из самых распространённых способов слежки и затрудняет отслеживание пользователей во время приватных сессий.
Пока функция доступна только в Chrome Canary в виде скрытого флага. Если тестирование окажется успешным, защита может быть реализована и в стабильных версиях браузера, что усилит приватность Incognito и приблизит её к уровню, которого пользователи ожидают давно.
Параллельно команда Chrome работает и над другими нововведениями. В числе планируемых — новый протокол верификации электронной почты, отмена доступа к буферу обмена для неактивных сайтов, восстановление вкладок после аварийного завершения работы браузера и поддержка перетаскивания касанием в Windows.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Новый смартфон Oppo Reno14 хорошо выглядит на фоне конкурентов и при этом весьма хорош по производительности. Расскажем, что еще в нем интересного
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Google Chrome начал бороться с сайтами которые несанкционированно обходят режим Инкогнито Google браузер
Google начала тестировать блокировку подобных отпечатков в режиме Incognito. В экспериментальной версии Chrome Canary появилась функция под названием Enable blocking canvas readbacks in Incognito
Windows 11 позволит проверять скорость интернета прямо в системе Windows интернет
Windows 11 выполняет проверку скорости интернета исключительно через Bing, и возможности выбрать другой сервис пока не предусмотрено.
Google Chrome начал бороться с сайтами которые несанкционированно обходят режим Инкогнито
Windows 11 позволит проверять скорость интернета прямо в системе
Капитализация Alphabet достигла $3 трлн
Вирус-вымагатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows
Укрпочта выпустила новое мобильное приложение с трекингом и оплатой доставки посылок
YouTube Music получил новый дизайн интерфейса
Sony PlayStation Family — мобильное приложение для детского контроля
DDoS-атак в Европе стала меньше на 73% в этом году
Viber запустила маркетплейс прямо в мессенджере
YouTube добавила дубляж на разных языках для всех видео