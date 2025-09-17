Google Chrome почав боротися з сайтами, які несанкціоновано обходять режим Інкогніто

Після того, як Google розділила режими AI Mode та Incognito у браузері Chrome, компанія зайнялася розробкою додаткового захисту для забезпечення приватного перегляду.

Зараз деякі сайти використовують приховані фонові зображення для відстеження користувачів навіть за відключених cookie. Цей метод відомий як ідентифікація відбитка Canvas. Він ґрунтується на дрібних відмінностях у тому, як різні пристрої відображають такі зображення, що дозволяє сформувати унікальний ідентифікатор.

Google почала тестувати блокування таких відбитків у режимі Incognito. В експериментальній версії Chrome Canary з’явилася функція під назвою Enable blocking canvas readbacks in Incognito. При активації браузер перешкоджає сайтам в отриманні прихованих зображень. Якщо скрипт намагається рахувати ці дані, Chrome повертає помилку.

Режим Incognito традиційно сприймається як засіб підвищення конфіденційності, проте техніки на зразок Canvas-ідентифікації знижували його ефективність. Новий механізм закриває один із найпоширеніших способів стеження та ускладнює відстеження користувачів під час приватних сесій.

Поки функція доступна лише у Chrome Canary у вигляді прихованого прапора. Якщо тестування виявиться успішним, захист може бути реалізований і в стабільних версіях браузера, що посилить приватність Incognito і наблизить її до рівня, на який користувачі чекають давно.

Паралельно Chrome працює і над іншими нововведеннями. Серед запланованих — новий протокол верифікації електронної пошти, скасування доступу до буфера обміну для неактивних сайтів, відновлення вкладок після аварійного завершення роботи браузера та підтримка перетягування торканням Windows.