Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для автоматизации использования   

Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для автоматизации использования02.02.26
Google выпустила одно из самых масштабных обновлений браузера Chrome за последние годы. Ключевым изменением стала глубокая интеграция AI-модели Gemini 3, которая фактически превращает браузер в полноценного цифрового ассистента. Обновление уже доступно для пользователей Windows, MacOS и Chromebook Plus.
Постоянная боковая панель из Gemini
У Chrome появилась новая боковая панель, в которой Gemini работает параллельно с открытой вкладкой. Пользователи могут сравнивать товары, читать отзывы, планировать поездки или собирать информацию, не переключаясь между окнами. По согласию пользователя Gemini анализирует контекст открытых страниц, помогает быстрее выполнять задания и отвечает на запросы так же, как в отдельном интерфейсе AI-ассистента.
Nano Banana – AI-редактор изображений в браузере
Еще одним новшеством стал встроенный генеративный инструмент Nano Banana. Это позволяет редактировать и трансформировать изображения непосредственно в Chrome с помощью текстовых команд. По словам Google, пользователи могут изменять стиль и цвет объектов, создавать инфографику и адаптировать визуальный контент без использования сторонних приложений.
Auto Browse для автоматизации действий
Функция Auto Browse открывает возможность автоматизации многосложных сложных сценариев. AI может самостоятельно выполнять такие задачи как бронирование билетов, заполнение форм, управление подписками или подбор товаров в пределах заданного бюджета. Эта функция доступна только для подписчиков Google AI Pro и Ultra.
Интеграция с экосистемой Google
Gemini в Chrome получил тесную интеграцию с ключевыми сервисами Google, включая Gmail, Calendar, YouTube, Maps, Google Shopping и Google Flights. Это позволяет находить нужные письма, проверять события в календаре, планировать маршруты, а также анализировать цены и отзывы без выхода из браузера.
Chrome как AI-ассистент
Таким обновлением Google фактически догоняет конкурентов, уже активно внедряющих AI в браузеры — от Atlas и Comet до Edge и Opera. В результате Chrome постепенно выходит за пределы обычного инструмента для просмотра веб-страниц и превращается в универсального AI-помощника, способного брать на себя значительную часть цифровой рутины.
