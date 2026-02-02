Google Chrome використовуватиме штучний інтелект для автоматизації використання

Google випустила одне з наймасштабніших оновлень браузера Chrome за останні роки. Ключовою зміною стала глибока інтеграція AI-моделі Gemini 3, яка фактично перетворює браузер на повноцінного цифрового асистента. Оновлення вже доступне для користувачів Windows, MacOS та Chromebook Plus.

Постійна бічна панель з Gemini

Chrome з’явилася нова бічна панель, в якій Gemini працює паралельно з відкритою вкладкою. Користувачі можуть порівнювати товари, читати відгуки, планувати поїздки чи збирати інформацію, не перемикаючись між вікнами. За згодою користувача Gemini аналізує контекст відкритих сторінок, допомагає швидше виконувати завдання та відповідає на запити так само, як у окремому інтерфейсі AI-помічника.

Nano Banana – AI-редактор зображень у браузері

Ще одним нововведенням став убудований генеративний інструмент Nano Banana. Це дозволяє редагувати та трансформувати зображення безпосередньо в Chrome за допомогою текстових команд. За словами Google, користувачі можуть змінювати стиль та колір об’єктів, створювати інфографіку та адаптувати візуальний контент без використання сторонніх програм.

Auto Browse для автоматизації дій

Функція Auto Browse відкриває можливість автоматизації складних складних сценаріїв. AI може самостійно виконувати такі завдання як бронювання квитків, заповнення форм, керування підписками чи підбір товарів у межах заданого бюджету. Ця функція доступна лише для передплатників Google AI Pro та Ultra.

Інтеграція з екосистемою Google

Gemini у Chrome отримав тісну інтеграцію з ключовими сервісами Google, включаючи Gmail, Calendar, YouTube, Maps, Google Shopping та Google Flights. Це дозволяє знаходити потрібні листи, перевіряти події в календарі, планувати маршрути, а також аналізувати ціни та відгуки без виходу із браузера.

Chrome як AI-асистент

Таким оновленням Google фактично наздоганяє конкурентів, які вже активно впроваджують AI в браузери – від Atlas і Comet до Edge і Opera. В результаті Chrome поступово виходить за межі звичайного інструменту для перегляду веб-сторінок і перетворюється на універсального AI-помічника, здатного брати на себе значну частину цифрової рутини.