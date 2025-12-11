Gigabyte выпустила материнскую плату в скандинавском стиле — со вставками дерева и экокожи   

Gigabyte выпустила материнскую плату в скандинавском стиле — со вставками дерева и экокожи11.12.25
Несколько производителей электроники в последнее время обращаются к природным материалам в дизайне, и Gigabyte стала одной из компаний, решивших испытать такой подход. Результатом стала материнская плата X870E Aero X3D Wood, в которой декоративные элементы из древесины соединены со стандартными компонентами ПК.
Компания объясняет, что стремилась отступить от привычного «холодного» технического облика и сделать устройство визуально более близким к домашнему интерьеру. Поэтому края платы, часть зоны VRM и радиатор M.2 получили деревянные накладки, а слоты для накопителей дополнили кожаными язычками. Такое оформление выглядит необычно и достаточно заметно на фоне других продуктов рынка.
Характеристики материнской платы Gigabyte X870E Aero X3D Wood
Gigabyte X870E Aero X3D Wood построена на основе чипсета AMD X870E и совместима с процессорами Ryzen 7000, 8000 и 9000 Series. Плата предлагает два слота PCIe 5.0 для работы с видеокартами и четыре слота M.2 PCIe 5.0/4.0 x4 для установки накопителей. Для оперативной памяти предусмотрено четыре слота DIMM, поддерживающих модули DDR5 5200 и 4800 MT/с общим объемом до 256 гигабайт. При нынешних ценах на комплектующие полностью укомплектованная система на базе этой платы станет достаточно затратным проектом.
В конфигурацию также входят два порта 5GbE LAN, модуль Wi-Fi 7 и несколько решений для отвода тепла. Инженеры использовали массивные радиаторы и тепловые трубки, что, по данным Gigabyte, позволяет повысить эффективность охлаждения примерно на четырнадцать процентов. Модуль Wi-Fi установлен заранее, что упрощает начальную настройку системы.
В компании характеризуют X870E Aero X3D Wood в качестве примера того, что материнские платы могут сочетать функциональность и декоративность и вписываться в жилые пространства. Подобные эксперименты становятся заметной тенденцией, ведь корпуса с деревянными вставками и аксессуары из нетрадиционных материалов появляются все чаще. Стоимость новой модели Gigabyte пока не разглашается.
