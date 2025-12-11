Gigabyte випустила материнську плату у скандинавському стилі – зі вставками дерева та екошкіри

Декілька виробників електроніки останнім часом звертаються до природних матеріалів у дизайні, і Gigabyte стала однією з компаній, які вирішили випробувати такий підхід. Результатом стала материнська плата X870E Aero X3D Wood, де декоративні елементи з деревини з’єднані зі стандартними компонентами ПК.

Компанія пояснює, що прагнула відступити від звичного «холодного» технічного вигляду і зробити пристрій візуально ближчим до домашнього інтер’єру. Тому краї плати, частина зони VRM та радіатор M.2 отримали дерев’яні накладки, а слоти для накопичувачів доповнили шкіряними язичками. Таке оформлення виглядає незвичайно та досить помітно на тлі інших продуктів ринку.

Характеристики материнської плати Gigabyte X870E Aero X3D Wood

Gigabyte X870E Aero X3D Wood побудована на основі чіпсету AMD X870E і сумісна з процесорами Ryzen 7000, 8000 та 9000 Series. Плата пропонує два слоти PCIe 5.0 для роботи з відеокартами та чотири слоти M.2 PCIe 5.0/4.0 x4 для встановлення накопичувачів. Для оперативної пам’яті передбачено чотири слоти DIMM, що підтримують модулі DDR5 5200 та 4800 MT/з загальним об’ємом до 256 гігабайт. За нинішніх цін на комплектуючі повністю укомплектована система на базі цієї плати стане досить витратним проектом.

У конфігурацію також входять два порти 5GbE LAN, модуль Wi-Fi 7 та кілька рішень для відведення тепла. Інженери використовували масивні радіатори та теплові трубки, що, за даними Gigabyte, дозволяє підвищити ефективність охолодження приблизно на чотирнадцять відсотків. Модуль Wi-Fi встановлений заздалегідь, що спрощує початкове налаштування системи.

У компанії характеризують X870E Aero X3D Wood як приклад того, що материнські плати можуть поєднувати функціональність та декоративність та вписуватися у житлові простори. Подібні експерименти стають помітною тенденцією, адже корпуси з дерев’яними вставками та аксесуари з нетрадиційних матеріалів з’являються все частіше. Вартість нової моделі Gigabyte поки що не розголошується.