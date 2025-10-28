Геймерский Copilot в Windows 11 без спроса делает скриншоты пока вы играете28.10.25
Windows 11 продовжает привлекать внимание новыми функциями, связанными с искусственным интеллектом. Пользователи обнаружили, что новый помощник Microsoft Gaming Copilot в автоматическом режиме делает скриншоты во время игрового процесса, а эта возможность активирована по умолчанию.
Gaming Copilot напоминает уже знакомый чат-бот, ориентированный на владельцев Xbox-аккаунтов. Однако на форуме ResetEra один из пользователей заметил неожиданное поведение ассистента: он начал передавать в Microsoft снимки экрана и другие данные, включая элементы игрового процесса. После изучения параметров выяснилось, что любой, кто не заходил в настройки конфиденциальности, фактически помогает обучению алгоритмов на собственных игровых сессиях.
Как отключить автоматические скриншоты Copilot в Windows 11
В меню «Игровая панель» → «Настройки» → «Конфиденциальность» находится параметр «Обучение модели на тексте», который включен сразу после установки операционной системы. Кроме того, Copilot способен использовать голосовые взаимодействия для обучения, хотя эта функция не запускается автоматически. Дополнительно инструмент собирает данные персонализации, информацию о памяти устройства и все диалоги, которые пользователи ведут с самим ассистентом.
Чтобы отключить передачу таких данных, необходимо открыть «Игровую панель», выбрать Copilot, нажать на значок шестеренки в нижней части экрана и перейти в раздел конфиденциальности, где можно вручную деактивировать все параметры обучения. Несмотря на это, Windows 11 продолжает все глубже интегрировать технологии искусственного интеллекта в систему.
Информация появилась на фоне серии решений Microsoft, вызвавших недовольство среди геймеров. Компания второй раз за год повысила стоимость консолей Xbox, увеличила цену подписки Game Pass приблизительно на 50%, а также закрыла программы лояльности. Все эти изменения сопровождаются сокращением более 9 тысяч сотрудников и усилением внимания корпорации к развитию услуг на основе искусственного интеллекта.
