Геймерський Copilot у Windows 11 без попиту робить скріншоти поки ви граєте

Windows 11 продовжує привертати увагу новими функціями, пов’язаними із штучним інтелектом. Користувачі виявили, що новий помічник Microsoft Gaming Copilot в автоматичному режимі робить скріншоти під час ігрового процесу, а ця можливість активована за промовчанням.

Gaming Copilot нагадує вже знайомий чат-бот, орієнтований на власників Xbox-акаунтів. Однак на форумі ResetEra один із користувачів помітив несподівану поведінку помічника: він почав передавати в Microsoft знімки екрану та інші дані, включаючи елементи ігрового процесу. Після вивчення параметрів з’ясувалося, що будь-хто, хто не заходив у налаштування конфіденційності, фактично допомагає навчанню алгоритмів на власних ігрових сесіях.

Як вимкнути автоматичні скріншоти Copilot у Windows 11

У меню «Ігрова панель» → «Установки» → «Конфіденційність» знаходиться параметр «Навчання моделі на тексті», який увімкнений відразу після встановлення операційної системи. Крім того, Copilot може використовувати голосові взаємодії для навчання, хоча ця функція не запускається автоматично. Додатково інструмент збирає дані персоналізації, інформацію про пам’ять пристрою та всі діалоги, які користувачі ведуть із самим помічником.

Щоб вимкнути передачу таких даних, необхідно відкрити «Ігрову панель», вибрати Copilot, натиснути на значок шестерні в нижній частині екрана та перейти до розділу конфіденційності, де можна вручну деактивувати всі параметри навчання. Незважаючи на це, Windows 11 продовжує дедалі глибше інтегрувати технології штучного інтелекту в систему.

Інформація з’явилася на тлі серії рішень Microsoft, які викликали невдоволення серед геймерів. Компанія вдруге за рік підвищила вартість консолей Xbox, збільшила ціну передплати Game Pass приблизно на 50%, а також закрила програми лояльності. Всі ці зміни супроводжуються скороченням понад 9 тисяч співробітників та посиленням уваги корпорації до розвитку послуг на основі штучного інтелекту.