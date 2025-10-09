Геймер нашел край мира Minecraft после 14 лет поисков

Почти полтора десятилетия спустя стример Kurt J. Mac наконец достиг цели, к которой шел больше 14 лет. Он сумел дойти до легендарных Far Lands — «Дальних земель» Minecraft, где игровой мир буквально ломается из-за ошибок генерации и превращается в хаотичные плавающие блоки и искажённые формы.

Свое путешествие Курт начал ещё в марте 2011 года на старой версии Minecraft 1.7.3 — той самой, где существовал этот баг. Идея появилась после комментария создателя игры Маркуса Перссона, который объяснил, что даже «бесконечный» мир Minecraft имеет технические пределы. С тех пор Курт шел без модов и читов — просто вперёд.

Кульминация наступила 4 октября 2025 года, во время 69-го дня его стрим-марафона. На отметке 3:43:30 на горизонте появились первые фрагменты «диких земель» — и зрители увидели, как Курт наконец достиг своей мечты после 14,5 лет путешествия.

Его серия на YouTube — Far Lands or Bust — превратилась в настоящий феномен: более 800 выпусков, миллионы просмотров и почти 490 000 долларов, собранных на благотворительность. Средства направлены организациям Child’s Play, Direct Relief и PAWS, которые помогают детям, спасателям и животным.

Несмотря на то что цель достигнута, Курт не собирается останавливаться. Вместе со своим верным псом по кличке Вулфи он планирует продолжить исследовать Дальние земли и искать новые способы испытать границы Minecraft.