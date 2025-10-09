Геймер нашел край мира Minecraft после 14 лет поисков09.10.25
Почти полтора десятилетия спустя стример Kurt J. Mac наконец достиг цели, к которой шел больше 14 лет. Он сумел дойти до легендарных Far Lands — «Дальних земель» Minecraft, где игровой мир буквально ломается из-за ошибок генерации и превращается в хаотичные плавающие блоки и искажённые формы.
Свое путешествие Курт начал ещё в марте 2011 года на старой версии Minecraft 1.7.3 — той самой, где существовал этот баг. Идея появилась после комментария создателя игры Маркуса Перссона, который объяснил, что даже «бесконечный» мир Minecraft имеет технические пределы. С тех пор Курт шел без модов и читов — просто вперёд.
Кульминация наступила 4 октября 2025 года, во время 69-го дня его стрим-марафона. На отметке 3:43:30 на горизонте появились первые фрагменты «диких земель» — и зрители увидели, как Курт наконец достиг своей мечты после 14,5 лет путешествия.
Его серия на YouTube — Far Lands or Bust — превратилась в настоящий феномен: более 800 выпусков, миллионы просмотров и почти 490 000 долларов, собранных на благотворительность. Средства направлены организациям Child’s Play, Direct Relief и PAWS, которые помогают детям, спасателям и животным.
Несмотря на то что цель достигнута, Курт не собирается останавливаться. Вместе со своим верным псом по кличке Вулфи он планирует продолжить исследовать Дальние земли и искать новые способы испытать границы Minecraft.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Тариф Megogo Megopack Y включает подписку YouTube Premium сервис события в Украине
Медиасервис Megogo объявил о партнёрстве с Google и представил новый пакет подписки Megopack Y, который объединяет лучшие возможности Megogo и YouTube
Геймер нашел край мира Minecraft после 14 лет поисков Minecraft игры
Почти полтора десятилетия спустя стример Kurt J. Mac наконец достиг цели, к которой шел больше 14 лет. Он сумел дойти до легендарных Far Lands — «Дальних земель» Minecraft
Тариф Megogo Megopack Y включает подписку YouTube Premium
Геймер нашел край мира Minecraft после 14 лет поисков
SWIFT создаст свой блокчейн
Почему iPhone 17 Pro лучше, чем iPhone 17 Air
Kia прекращает производство модели Soul после 16 лет
В WhatsApp можно будет резервировать уникальные никнеймы
OpenAI сделала многомиллиардный заказ у AMD на процессоры
Десятки игр удалили из Steam из-за уязвимости движка Unity
Разработчик monobank привлек инвестиций на $1 млрд
Новая колонка Google Home с ИИ Gemini стоит $99
Сканы документов пользователей Discord были украдены
Microsoft удорожает подписку Game Pass в Украине
Мини-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 получил новые процессоры AMD Zen 4