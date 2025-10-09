Геймер знайшов край світу Minecraft після 14 років пошуків09.10.25
Майже півтора десятиліття через стример Kurt J. Mac нарешті досяг мети, до якої йшов понад 14 років. Він зумів дійти до легендарних Far Lands — «Далеких земель» Minecraft, де ігровий світ буквально ламається через помилки генерації і перетворюється на хаотичні плаваючі блоки та спотворені форми.
Свою подорож Курт почав ще в березні 2011 року на старій версії Minecraft 1.7.3 — тієї, де існував цей баг. Ідея з’явилася після коментаря творця гри Маркуса Перссона, котрий пояснив, що навіть «нескінченний» світ Minecraft має технічні межі. З того часу Курт йшов без модів і читів просто вперед.
Кульмінація настала 4 жовтня 2025 року, під час 69-го дня його стрім-марафону. На позначці 3:43:30 на горизонті з’явилися перші фрагменти «диких земель» і глядачі побачили, як Курт нарешті досяг своєї мрії після 14,5 років подорожі.
Його серія на YouTube – Far Lands or Bust – перетворилася на справжній феномен: понад 800 випусків, мільйони переглядів та майже 490 000 доларів, зібраних на благодійність. Кошти направлені організаціям Child’s Play, Direct Relief та PAWS, які допомагають дітям, рятувальникам та тваринам.
Незважаючи на те, що мети досягнуто, Курт не збирається зупинятися. Разом зі своїм вірним псом на прізвисько Вулфі він планує продовжити досліджувати Далекі землі та шукати нові способи випробувати кордони Minecraft.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Тариф Megogo Megopack Y включає передплату YouTube Premium події в Україні сервіс
Медіасервіс Megogo оголосив про партнерство з Google і представив новий пакет підписки Megopack Y, який об’єднує найкращі можливості Megogo та YouTube
Геймер знайшов край світу Minecraft після 14 років пошуків Minecraft ігри
Майже півтора десятиліття через стример Kurt J. Mac нарешті досяг мети, до якої йшов понад 14 років. Він зумів дійти до легендарних Far Lands – «Далеких земель» Minecraft
Тариф Megogo Megopack Y включає передплату YouTube Premium
Геймер знайшов край світу Minecraft після 14 років пошуків
SWIFT створить свій блокчейн
Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень