Геймер знайшов край світу Minecraft після 14 років пошуків

Майже півтора десятиліття через стример Kurt J. Mac нарешті досяг мети, до якої йшов понад 14 років. Він зумів дійти до легендарних Far Lands — «Далеких земель» Minecraft, де ігровий світ буквально ламається через помилки генерації і перетворюється на хаотичні плаваючі блоки та спотворені форми.

Свою подорож Курт почав ще в березні 2011 року на старій версії Minecraft 1.7.3 — тієї, де існував цей баг. Ідея з’явилася після коментаря творця гри Маркуса Перссона, котрий пояснив, що навіть «нескінченний» світ Minecraft має технічні межі. З того часу Курт йшов без модів і читів просто вперед.

Кульмінація настала 4 жовтня 2025 року, під час 69-го дня його стрім-марафону. На позначці 3:43:30 на горизонті з’явилися перші фрагменти «диких земель» і глядачі побачили, як Курт нарешті досяг своєї мрії після 14,5 років подорожі.

Його серія на YouTube – Far Lands or Bust – перетворилася на справжній феномен: понад 800 випусків, мільйони переглядів та майже 490 000 доларів, зібраних на благодійність. Кошти направлені організаціям Child’s Play, Direct Relief та PAWS, які допомагають дітям, рятувальникам та тваринам.

Незважаючи на те, що мети досягнуто, Курт не збирається зупинятися. Разом зі своїм вірним псом на прізвисько Вулфі він планує продовжити досліджувати Далекі землі та шукати нові способи випробувати кордони Minecraft.