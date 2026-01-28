Garmin tactix 8 Cerakote Edition — умные часы для военных, пожарных и спасателей  

Garmin tactix 8 Cerakote Edition — умные часы для военных, пожарных и спасателей28.01.26
Garmin представила tactix 8 Cerakote Edition – обновленную версию флагманских тактических смартчасов, ориентированных на военных, спасателей и специалистов, работающих в условиях повышенного риска. Ключевой особенностью новой модели явилось керамико-полимерное покрытие Cerakote. Оно наносится путем распыления с последующим запеканием и повышает стойкость корпуса к истиранию, коррозии и воздействию агрессивных сред. Производитель отмечает, что со временем покрытие приобретает индивидуальную текстуру, делая каждые часы уникальными.
Конструкция, дисплей и автономность
Часы получили корпус диаметром 51 мм, AMOLED-дисплей с диагональю 1,4 дюйма, сапфировое защитное стекло и титановый безель. Для работы в темное время суток предусмотрен встроенный LED-фонарик. Автономность в режиме смарт-часа достигает 29 дней, что является критически важным параметром для длительных операций и миссий без доступа к зарядке. Модель доступна в двух цветах – Slate Grey и Olive Drab, подчеркивающих ее профессиональное и тактическое позиционирование.
Тактические возможности и навигация
tactix 8 Cerakote Edition оснащен набором специализированных тактических функций. Среди них режим Jumpmaster для парашютных прыжков, Stealth Mode, который отключает беспроводные модули, но позволяет продолжать сбор биометрических данных без записи геолокации, а также поддержка приборов ночного видения. Часы имеют интегрированный баллистический вычислитель Applied Ballistics Ultralight для расчетов во время стрельбы, поддерживают учет веса снаряжения и используют многодиапазонный GPS с технологией SatIQ для оптимизации точности и энергопотребления.
Подключение, спорт и защита
В паре со смартфонами на iOS и Android устройство поддерживает звонки, оповещения и бесконтактную оплату через Garmin Pay. Модель ориентирована не только на тактические сценарии, но и активный образ жизни: она поддерживает широкий набор тренировочных режимов, имеет водозащиту до 40 метров, что позволяет использовать ее для дайвинга и фридайвинга. Среди датчиков заявлены мониторинг сердечного ритма, уровня SpO2, компас, альтиметр, GPS и функции отслеживания сна.
Цена и доступность
Garmin tactix 8 Cerakote Edition уже поступили в продажу в США и странах Европы. Рекомендованная цена новинки составляет около 1600 долларов или евро в зависимости от региона.
