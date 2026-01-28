Garmin tactix 8 Cerakote Edition – розумний годинник для військових, пожежників та рятувальників

Garmin представила tactix 8 Cerakote Edition – оновлену версію флагманського тактичного смартгодинника, орієнтованого на військових, рятувальників та фахівців, що працюють в умовах підвищеного ризику. Ключовою особливістю нової моделі стало кераміко-полімерне покриття Cerakote. Воно наноситься шляхом розпилення з наступним запіканням і підвищує стійкість корпусу до стирання, корозії та впливу агресивних середовищ. Виробник зазначає, що згодом покриття набуває індивідуальної текстури, роблячи кожен годинник унікальним.

Конструкція, дисплей та автономність

Годинник отримав корпус діаметром 51 мм, AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,4 дюйми, сапфірове захисне скло та титановий безель. Для роботи в темний час доби передбачено вбудований LED-ліхтарик. Автономність у режимі смарт-години досягає 29 днів, що є критично важливим параметром для тривалих операцій та місій без доступу до заряджання. Модель доступна у двох кольорах – Slate Grey та Olive Drab, що підкреслюють її професійне та тактичне позиціонування.

Тактичні можливості та навігація

tactix 8 Cerakote Edition оснащений набором спеціалізованих тактичних функцій. Серед них режим Jumpmaster для парашутних стрибків, Stealth Mode, що відключає бездротові модулі, але дозволяє продовжувати збір біометричних даних без запису геолокації, а також підтримка приладів нічного бачення. Годинник має інтегрований балістичний обчислювач Applied Ballistics Ultralight для розрахунків під час стрільби, підтримує облік ваги спорядження та використовує багатодіапазонний GPS з технологією SatIQ для оптимізації точності та енергоспоживання.

Підключення, спорт та захист

У парі зі смартфонами на iOS та Android пристрій підтримує дзвінки, оповіщення та безконтактну оплату через Garmin Pay. Модель орієнтована не тільки на тактичні сценарії, а й активний спосіб життя: вона підтримує широкий набір тренувальних режимів, має водозахист до 40 метрів, що дозволяє використовувати її для дайвінгу та фрідайвінгу. Серед датчиків заявлено моніторинг серцевого ритму, рівня SpO2, компас, альтиметр, GPS та функції відстеження сну.

Ціна та доступність

Garmin tactix 8 Cerakote Edition вже надійшли у продаж у США та країнах Європи. Рекомендована ціна новинки складає близько 1600 доларів або євро, залежно від регіону.