Garmin Fenix 8 Pro первые часы со спутниковой связью и дисплеями MicroLED

Garmin представила смартчасы Fenix 8 Pro — первую в мире модель с поддержкой технологии inReach для LTE и спутниковой связи, а также первые часы серии с MicroLED-дисплеем. Новинка ориентирована на тех, кто хочет оставаться на связи без смартфона.

Что такое inReach

Интегрированная технология inReach позволяет отправлять и получать текстовые сообщения через спутник и фиксировать местоположение. Благодаря поддержке LTE устройство можно использовать для звонков, отправки голосовых сообщений, обмена ссылками LiveTrack и получения прогноза погоды. Реализована и функция SOS: при её активации сигнал передаётся в центр Garmin Response, где дежурят координаторы, готовые связаться с пользователем, его экстренными контактами и местными службами спасения.

Дисплеи

Garmin Fenix 8 Pro также стали первым смартчасами с MicroLED-дисплеем, содержащим более 400 тысяч светодиодов и яркостью до 4500 нит. По данным Garmin, это самый яркий дисплей среди носимых устройств. Экран обеспечивает насыщенные цвета, высокую плотность пикселей и хорошую читаемость на солнце. Альтернативная версия с AMOLED-дисплеем будет доступна в двух размерах — 47 и 51 мм, тогда как MicroLED-вариант представлен только в одном исполнении.

Стоимость часов с AMOLED-экраном составит $1199 за модель 47 мм и $1299 за 51 мм. Версия с MicroLED обойдётся в $1999. Старт продаж назначен на 8 сентября 2025 года. По автономности AMOLED-модель работает до 27 дней в режиме умных часов, в то время как MicroLED-версия ограничена 10 днями. Все модификации оснащены титановым корпусом, сапфировым стеклом, силиконовым ремешком и поддерживают полный набор спортивных и медицинских функций Garmin.