Garmin Fenix 8 Pro перший годинник із супутниковим зв’язком та дисплеями MicroLED06.09.25
Garmin представила смартгодинник Fenix 8 Pro — першу у світі модель з підтримкою технології inReach для LTE та супутникового зв’язку, а також перший годинник серії з MicroLED-дисплеєм. Новинка орієнтована тих, хто хоче залишатися на зв’язку без смартфона.
Що таке inReach
Інтегрована технологія inReach дозволяє надсилати та отримувати текстові повідомлення через супутник та фіксувати місцезнаходження. Завдяки підтримці LTE пристрій можна використовувати для дзвінків, надсилання голосових повідомлень, обміну посиланнями LiveTrack та отримання прогнозу погоди. Реалізовано і функцію SOS: при її активації сигнал передається до центру Garmin Response, де чергують координатори, готові зв’язатися з користувачем, його екстреними контактами та місцевими службами порятунку.
Дисплеї
Garmin Fenix 8 Pro також стали першим смартгодинником з MicroLED-дисплеєм, що містить понад 400 тисяч світлодіодів і яскравістю до 4500 ниток. За даними Garmin, це найяскравіший дисплей серед пристроїв, що носяться. Екран забезпечує насичені кольори, високу щільність пікселів та гарну читання на сонці. Альтернативна версія з AMOLED-дисплеєм буде доступна у двох розмірах – 47 та 51 мм, тоді як MicroLED-варіант представлений лише в одному виконанні.
Вартість годинника з AMOLED-екраном складе $1199 за модель 47 мм і $1299 за 51 мм. Версія з MicroLED обійдеться у $1999. Старт продажів призначено на 8 вересня 2025 року. По автономності AMOLED-модель працює до 27 днів у режимі розумного годинника, в той час як MicroLED-версія обмежена 10 днями. Всі модифікації оснащені титановим корпусом, сапфіровим склом, силіконовим ремінцем та підтримують повний набір спортивних та медичних функцій Garmin.
