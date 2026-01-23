 

Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа

23.01.26

Garmin Approach J1

 

Компания Garmin анонсировала выход смарт-часов Approach J1 — первой модели бренда, специально разработанной для юных игроков в гольф. Устройство получило лёгкую конструкцию, компактный корпус и ремешок, рассчитанный на небольшие запястья.

 

Часы оснащены 1,2-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 390 × 390 пикселей и поддержкой режима Always-On Display. По заявлению производителя, автономность составляет до 10 дней в режиме смарт-часов или до 15 часов при использовании GPS.

 

Умные часы Garmin для гольфа

 

Среди функций Garmin, ориентированных на начинающих и юных гольфистов, предусмотрены упрощённый интерфейс, визуальный таймер для контроля темпа игры, подсказки для стартового удара с учётом уровня подготовки, а также возможность корректировать значение par в соответствии с навыками игрока.

 

Также доступны рекомендации по выбору клюшки и праздничные анимации. Результаты игры можно записывать прямо на часах, а подробная статистика сохраняется в приложении Garmin Golf, которое содержит более 43 000 предзагруженных гольф-полей.

 

Помимо гольфа, устройство поддерживает отслеживание других видов активности, включая ходьбу, бег и езду на велосипеде, с использованием GPS для измерения дистанции. Также доступны стандартные функции смарт-часов: шагомер, будильник, таймер и секундомер.

 

Garmin Approach J1 поступят в продажу с 23 января 2026 года. Модель будет доступна в двух цветовых вариантах: сине-чёрном с текстильным ремешком ComfortFit и серебристо-фиолетовом с аналогичным ремешком. Цена в США составит $299,99, в Европе — €349,99.


