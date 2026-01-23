Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа  

Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа23.01.26
Компания Garmin анонсировала выход смарт-часов Approach J1 — первой модели бренда, специально разработанной для юных игроков в гольф. Устройство получило лёгкую конструкцию, компактный корпус и ремешок, рассчитанный на небольшие запястья.
Часы оснащены 1,2-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 390 × 390 пикселей и поддержкой режима Always-On Display. По заявлению производителя, автономность составляет до 10 дней в режиме смарт-часов или до 15 часов при использовании GPS.
Умные часы Garmin для гольфа
Среди функций Garmin, ориентированных на начинающих и юных гольфистов, предусмотрены упрощённый интерфейс, визуальный таймер для контроля темпа игры, подсказки для стартового удара с учётом уровня подготовки, а также возможность корректировать значение par в соответствии с навыками игрока.
Также доступны рекомендации по выбору клюшки и праздничные анимации. Результаты игры можно записывать прямо на часах, а подробная статистика сохраняется в приложении Garmin Golf, которое содержит более 43 000 предзагруженных гольф-полей.
Помимо гольфа, устройство поддерживает отслеживание других видов активности, включая ходьбу, бег и езду на велосипеде, с использованием GPS для измерения дистанции. Также доступны стандартные функции смарт-часов: шагомер, будильник, таймер и секундомер.
Garmin Approach J1 поступят в продажу с 23 января 2026 года. Модель будет доступна в двух цветовых вариантах: сине-чёрном с текстильным ремешком ComfortFit и серебристо-фиолетовом с аналогичным ремешком. Цена в США составит $299,99, в Европе — €349,99.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа Garmin умные часы
Часы Garmin Approach J1 оснащены 1,2-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 390 × 390 пикселей и поддержкой режима Always-On Display
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy бизнес Киевстар события в Украине
Мобильный оператор Украины «Киевстар» планирует приобрести долю в сети Comfy — одном из ключевых игроков украинского рынка электроники и бытовой техники
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника
Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam
Киевстар обошел Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета
Asus все таки решила больше не выпускать смартфонов
TikTok запустила сервис PineDrama с мини сериалами
LEGO представила набор с финальной битвой из игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Стартовал предзаказ на смартфоны Oppo Reno15
Пластик для 3D принтера: когда PETG лучше PLA и ABS – LBL