 

Garmin Approach J1 – розумний годинник для гольфу

23.01.26

Garmin Approach J1

 

Компанія Garmin анонсувала вихід смарт-годинника Approach J1 — першої моделі бренду, спеціально розробленої для юних гравців у гольф. Пристрій отримав легку конструкцію, компактний корпус та ремінець, розрахований на невеликі зап’ястя.

 

Годинник оснащений 1,2-дюймовим сенсорним AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 390 × 390 пікселів та підтримкою режиму Always-On Display. За заявою виробника, автономність становить до 10 днів у режимі смарт-годин або до 15 годин при використанні GPS.

 

Розумний годинник Garmin для гольфу

 

Серед функцій Garmin, орієнтованих на молодих гольфістів-початківців, передбачені спрощений інтерфейс, візуальний таймер для контролю темпу гри, підказки для стартового удару з урахуванням рівня підготовки, а також можливість коригувати значення par відповідно до навичок гравця.

 

Також доступні рекомендації щодо вибору ключки та святкові анімації. Результати гри можна записувати прямо на годиннику, а докладна статистика зберігається в додатку Garmin Golf, який містить понад 43 000 передзавантажених гольф-полів.

 

Крім гольфу, пристрій підтримує відстеження інших видів активності, включаючи ходьбу, біг та їзду велосипедом, з використанням GPS для вимірювання дистанції. Також доступні стандартні функції смарт-годин: крокомір, будильник, таймер та секундомір.

 

Garmin Approach J1 надійдуть у продаж із 23 січня 2026 року. Модель буде доступна у двох кольорових варіантах: синьо-чорному з текстильним ремінцем ComfortFit та сріблясто-фіолетовому з аналогічним ремінцем. Ціна у США становитиме $299,99, у Європі — €349,99.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
191
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
19
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
23.01.26 | 16.08
Garmin Approach J1 – розумний годинник для гольфу  
Garmin Approach J1

Годинник Garmin Approach J1 оснащений 1,2-дюймовим сенсорним AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 390 × 390 пікселів та підтримкою режиму Always-On Display

23.01.26 | 13.30
Київстар купує частину бізнесу Comfy   
kyivstar-unreality

Мобільний оператор України «Київстар» планує придбати частку в мережі Comfy — одного з ключових гравців українського ринку електроніки та побутової техніки

23.01.26 | 16.08
Garmin Approach J1 – розумний годинник для гольфу
23.01.26 | 13.30
Київстар купує частину бізнесу Comfy
23.01.26 | 09.55
Тепер можна викликати таксі Bolt та Uklon у комендантську годину в Україні
23.01.26 | 06.44
Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка
22.01.26 | 16.59
Роздачі ігор в Epic Games Store піднімають їх продаж у Steam
22.01.26 | 13.28
Київстар обійшов Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету
22.01.26 | 10.14
Xiaomi випустила найкомпактніший магнітний павер банк – він важить 100 г
22.01.26 | 07.20
Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів
21.01.26 | 18.40
Ugreen MagFlo 2-в-1 – павер банк з MagSafe, підставкою та підтримкою Qi2
21.01.26 | 16.13
Honor Watch GS 5 — смарт годинник, який попередить про ризик захворювань серця
21.01.26 | 13.22
TikTok запустила сервіс PineDrama із міні серіалами
21.01.26 | 10.01
LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time
21.01.26 | 08.20
Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15
21.01.26 | 07.30
Мобільні програми завантажують менше, але витрачають грошей у них дедалі більше
20.01.26 | 22.50
Пластик для 3D принтера: коли PETG кращий за PLA і ABS – LBL