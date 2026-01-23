Garmin Approach J1 – розумний годинник для гольфу

Компанія Garmin анонсувала вихід смарт-годинника Approach J1 — першої моделі бренду, спеціально розробленої для юних гравців у гольф. Пристрій отримав легку конструкцію, компактний корпус та ремінець, розрахований на невеликі зап’ястя.

Годинник оснащений 1,2-дюймовим сенсорним AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 390 × 390 пікселів та підтримкою режиму Always-On Display. За заявою виробника, автономність становить до 10 днів у режимі смарт-годин або до 15 годин при використанні GPS.

Розумний годинник Garmin для гольфу

Серед функцій Garmin, орієнтованих на молодих гольфістів-початківців, передбачені спрощений інтерфейс, візуальний таймер для контролю темпу гри, підказки для стартового удару з урахуванням рівня підготовки, а також можливість коригувати значення par відповідно до навичок гравця.

Також доступні рекомендації щодо вибору ключки та святкові анімації. Результати гри можна записувати прямо на годиннику, а докладна статистика зберігається в додатку Garmin Golf, який містить понад 43 000 передзавантажених гольф-полів.

Крім гольфу, пристрій підтримує відстеження інших видів активності, включаючи ходьбу, біг та їзду велосипедом, з використанням GPS для вимірювання дистанції. Також доступні стандартні функції смарт-годин: крокомір, будильник, таймер та секундомір.

Garmin Approach J1 надійдуть у продаж із 23 січня 2026 року. Модель буде доступна у двох кольорових варіантах: синьо-чорному з текстильним ремінцем ComfortFit та сріблясто-фіолетовому з аналогічним ремінцем. Ціна у США становитиме $299,99, у Європі — €349,99.