  

Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra получил поворотный безель камеры и версию Leica

26.12.25

Xiaomi 17 Ultra

 

Xiaomi провела презентацию флагманского смартфона 17 Ultra. Вместе с базовой версией компания представила отдельный вариант Leica Edition, который получил ряд эксклюзивных аппаратных и программных особенностей и фактически стал самостоятельной модификацией устройства.

 

Характеристики Xiaomi 17 Ultra

 

Xiaomi 17 Ultra получил 6,9-дюймовый плоский дисплей M10 OLED LTPO с разрешением 2608×1200 пикселей и плотностью около 420 ppi. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, HDR10+ и Dolby Vision, а пиковая яркость достигает 3500 нит. Для снижения нагрузки на зрение реализованы DC dimming и высокочастотный PWM-димминг на 1920 Гц, а сама панель сертифицирована TÜV Rheinland. Дисплей защищён керамическим стеклом Xiaomi Ceramic Glass 2.0, а субпиксельная структура full RGB должна повысить чёткость изображения.

 

Xiaomi 17 Ultra

 

За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 с двумя высокопроизводительными ядрами Oryon, работающими на частоте до 4,6 ГГц, и шестью дополнительными ядрами с частотой до 3,62 ГГц. Графическую часть обеспечивает Adreno 840. Для отвода тепла используется двойная жидкостная система охлаждения, оптимизированная как для процессора, так и для модуля камер, при этом Xiaomi заявляет о росте теплопроводности на 50% по сравнению с предыдущими решениями.

 

Какая камера установлена в Xiaomi 17 Ultra

 

Основной упор в Xiaomi 17 Ultra традиционно сделан на камеру. Главный модуль построен на однодюймовом сенсоре Light Fusion 1050L, разработанном совместно с Leica. Он имеет разрешение 50 Мп и собственный динамический диапазон 14 EV.

 

Xiaomi 17 Ultra

 

Для съёмки в сложных условиях применяется технология LOFIC, предназначенная для расширения ультрадинамического диапазона, особенно в ночных сценах. Телеобъектив Leica оснащён 200-мегапиксельным сенсором и поддерживает непрерывный оптический зум с эквивалентным фокусным расстоянием от 75 до 100 мм, а цифровое увеличение может достигать 400 мм.

 

Камерная система сертифицирована по стандарту Leica APO, использует плавающую оптическую схему и позволяет снимать макро с расстояния около 30 см при помощи телеобъектива.

 

Широкоугольная камера получила сенсор на 50 Мп с углом обзора 115 градусов и возможностью макросъёмки с дистанции 5 см. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп и поддерживает запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

 

Xiaomi 17 Ultra

 

Автономность и другие функции

 

Автономность забезпечує аккумулятор Jinshajiang ёмкостью 6800 мА·ч, который стал самым ёмким среди моделей серии Ultra. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 90 Вт, беспроводная — до 50 Вт, а также реверсивная зарядка как по кабелю, так и без него. Батарея совместима с универсальным протоколом PPS, что расширяет список поддерживаемых зарядных устройств.

 

Корпус смартфона имеет толщину 8,29 мм, а масса составляет 223,4 грамма. Xiaomi отмечает, что это самый тонкий Ultra-флагман бренда на данный момент. В оснащение входят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, порт USB-C 3.2 Gen 2, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и поддержка спутниковой связи. Устройство также сертифицировано по стандартам защиты IP66, IP68 и IP69.

 

Версия смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

 

Отдельного внимания удостоилась версия Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Она получила чёрное и кремово-белое исполнение с текстурированной задней панелью, визуально отсылающей к камерам серии Leica M. Вокруг блока камер расположен рельефный поворотный безель Master Zoom Ring, с помощью которого можно управлять фокусным расстоянием, экспозицией и балансом белого. Программная часть Leica Edition включает специальный режим Leica Moment с цветопередачей в стиле M9, эмуляцией чёрно-белой плёнки M3 + MONOPAN 50 и классическим соотношением сторон 3:2.

 

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

 

Кроме того, версия Leica Edition оснащена отдельным чипом шифрования для повышения уровня конфиденциальности и поддерживает спутниковую связь в системах BeiDou и TianTong. Поставляется эта модификация в расширенной комплектации, которая включает фирменный магнитный чехол, крышку для объектива Leica, ремешок и салфетку для очистки.

 

Сколько стоит Xiaomi 17 Ultra

 

В Китае стандартный Xiaomi 17 Ultra оценён примерно в 980 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ, около 1050 долларов за конфигурацию 16 ГБ / 512 ГБ и порядка 1190 долларов за вариант с 1 ТБ памяти. Leica Edition стоит дороже: около 1120 долларов за версию с 512 ГБ и примерно 1260 долларов за модификацию с 1 ТБ. Все версии уже доступны для предварительного заказа, а открытые продажи на китайском рынке стартуют 27 декабря 2025 года.


