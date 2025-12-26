Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra отримав поворотний безель камери та версію Leica

Xiaomi провела презентацію флагманського смартфона 17 Ultra. Разом з базовою версією компанія представила окремий варіант Leica Edition, який отримав низку ексклюзивних апаратних та програмних особливостей та фактично став самостійною модифікацією пристрою.

Характеристики Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra отримав 6,9-дюймовий плоский дисплей M10 OLED LTPO з роздільною здатністю 2608 1200 пікселів і щільністю близько 420 ppi. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц, HDR10+ та Dolby Vision, а пікова яскравість досягає 3500 ніт. Для зниження навантаження на зір реалізовано DC dimming та високочастотний PWM-димінг на 1920 Гц, а сама панель сертифікована TÜV Rheinland. Дисплей захищений керамічним склом Xiaomi Ceramic Glass 2.0, а субпіксельна структура full RGB має підвищити чіткість зображення.

За продуктивність відповідає чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5 із двома високопродуктивними ядрами Oryon, що працюють на частоті до 4,6 ГГц, та шістьма додатковими ядрами з частотою до 3,62 ГГц. Графічну частину забезпечує Adreno 840. Для відведення тепла використовується подвійна рідинна система охолодження, оптимізована як процесора, так і модуля камер, при цьому Xiaomi заявляє про зростання теплопровідності на 50% в порівнянні з попередніми рішеннями.

Яка камера встановлена ​​в Xiaomi 17 Ultra

Основний упор у Xiaomi 17 Ultra традиційно зроблено на камеру. Головний модуль побудований на однодюймовому сенсорі Light Fusion 1050L, розробленому разом із Leica. Він має роздільну здатність 50 Мп і власний динамічний діапазон 14 EV.



Для зйомки в складних умовах застосовується технологія LOFIC, що призначена для розширення ультрадинамічного діапазону, особливо у нічних сценах. Телеоб’єктив Leica оснащений 200-мегапіксельним сенсором та підтримує безперервний оптичний зум з еквівалентною фокусною відстанню від 75 до 100 мм, а цифрове збільшення може досягати 400 мм.

Камерна система сертифікована за стандартом Leica APO, використовує оптичну схему, що плаває, і дозволяє знімати макро з відстані близько 30 см за допомогою телеоб’єктива.

Ширококутна камера отримала сенсор на 50 Мп з кутом огляду 115 градусів та можливістю макрозйомки з дистанції 5 см. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп та підтримує запис відео в 4K при 60 кадрах на секунду.

Автономність та інші функції

Автономність забезпечує акумулятор Jinshajiang ємністю 6800 мА·год, який став найємнішим серед моделей серії Ultra. Підтримується провідне заряджання потужністю до 90 Вт, бездротове — до 50 Вт, а також реверсивне заряджання як по кабелю, так і без нього. Батарея сумісна з універсальним протоколом PPS, що розширює список підтримуваних зарядних пристроїв.

Корпус смартфона має товщину 8,29 мм, а вага становить 223,4 грама. Xiaomi відзначає, що це найтонший Ultra-флагман бренду на даний момент. В оснащення входять ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, USB-C 3.2 Gen 2, модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC і підтримка супутникового зв’язку. Пристрій також сертифікований за стандартами захисту IP66, IP68 та IP69.

Версія смартфону Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Окремої уваги отримала версія Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Вона отримала чорне та кремово-біле виконання з текстурованою задньою панеллю, що візуально відсилає до камер серії Leica M. Навколо блоку камер розташований рельєфний поворотний безель Master Zoom Ring, за допомогою якого можна керувати фокусною відстанню, експозицією та балансом білого. Програмна частина Leica Edition включає спеціальний режим Leica Moment з перенесенням кольорів в стилі M9, емуляцією чорно-білої плівки M3 + MONOPAN 50 і класичним співвідношенням сторін 3:2.

Крім того, версія Leica Edition оснащена окремим чіпом шифрування для підвищення рівня конфіденційності та підтримує супутниковий зв’язок у системах BeiDou та TianTong. Постачається ця модифікація в розширеній комплектації, що включає фірмовий магнітний чохол, кришку для об’єктива Leica, ремінець та серветку для очищення.

Скільки коштує Xiaomi 17 Ultra

У Китаї стандартний Xiaomi 17 Ultra оцінений приблизно в 980 доларів за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 512 ГБ, близько 1050 доларів за конфігурацію 16 ГБ / 512 ГБ та близько 1190 доларів за варіант з 1 ТБ пам’яті. Leica Edition коштує дорожче: близько 1120 доларів за версію з 512 ГБ та приблизно 1260 доларів за модифікацію з 1 ТБ. Усі версії вже доступні для попереднього замовлення, а відкритий продаж на китайському ринку стартують 27 грудня 2025 року.