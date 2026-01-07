Fender Mix – первые беспроводные наушники легендарного бренда

Подразделение Fender Audio, созданное легендарным производителем гитар, представило свою первую модель беспроводных наушников под названием Fender Mix. Новинка выделяется на фоне рынка рекордным временем автономной работы и модульным подходом к конструкции.

Ключевой особенностью Fender Mix стала выносливость аккумулятора. Без включенного активного шумоподавления наушники способны работать до 100 часов, а с ANC — до 52 часов при уровне громкости около 50%. Такие показатели ставят модель в число самых автономных среди Bluetooth-наушников. Дополнительным отличием стала возможность замены аккумулятора пользователем, что сегодня встречается крайне редко и напрямую влияет на срок службы устройства. Даже при полностью разряженной батарее наушники остаются пригодными для использования — их можно подключить по обычному 3,5-мм аудиокабелю.

Другие особенности наушников Fender Mix

Производитель предусмотрел и поддержку быстрой зарядки. Короткое подключение к питанию в течение 15 минут обеспечивает примерно час воспроизведения музыки, а полный цикл зарядки занимает около двух часов. Fender также делает акцент на модульной конструкции: отдельные элементы корпуса можно будет заменять, что позволяет не только продлить срок эксплуатации, но и изменить внешний вид устройства.

За звук в Fender Mix отвечают два 40-мм драйвера, ориентированные на насыщенное и детализированное звучание. Подключение возможно как по USB-C, так и по Bluetooth версии 5.3. Поддерживаются кодеки SBC и AAC, а также LHDC с передачей аудио без потерь в качестве до 96 кГц и 24 бит. Кроме того, заявлены беспроводные режимы LC3 и Auracast, рассчитанные на низкую задержку и более стабильное соединение.