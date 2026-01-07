Fender Mix – перші бездротові навушники легендарного бренду  

Fender Mix – перші бездротові навушники легендарного бренду07.01.26
Підрозділ Fender Audio, створений легендарним виробником гітар, представив свою першу модель бездротових навушників під назвою Fender Mix. Новинка виділяється на тлі ринку рекордним часом автономної роботи та модульним підходом до конструкції.
Ключовою особливістю Fender Mix стала витривалість акумулятора. Без активного шумоподавлення навушники здатні працювати до 100 годин, а з ANC – до 52 годин при рівні гучності близько 50%. Такі показники ставлять модель до найбільш автономних серед Bluetooth-навушників. Додатковою відмінністю стала можливість заміни акумулятора користувачем, що сьогодні зустрічається вкрай рідко і впливає на термін служби пристрою. Навіть при повністю розрядженій батареї навушники залишаються придатними для використання їх можна підключити за звичайним 3,5-мм аудіокабелем.
Інші особливості навушників Fender Mix
Виробник передбачив і підтримку швидкого заряджання. Коротке підключення до живлення протягом 15 хвилин забезпечує приблизно годину відтворення музики, а повний цикл заряджання займає близько двох годин. Fender також наголошує на модульній конструкції: окремі елементи корпусу можна буде замінювати, що дозволяє не тільки продовжити термін експлуатації, але й змінити зовнішній вигляд пристрою.
За звук у Fender Mix відповідають два 40-мм драйвери, орієнтовані на насичене та деталізоване звучання. Підключення можливе як за USB-C, так і за Bluetooth версією 5.3. Підтримуються кодеки SBC і AAC, а також LHDC з передачею аудіо без втрат до 96 кГц і 24 біт. Крім того, заявлені бездротові режими LC3 та Auracast, розраховані на низьку затримку та стабільніше з’єднання.
