Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами  

Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами11.12.25
Нидерландская Fairphone представила второе поколение полноразмерных беспроводных наушников Fairbuds XL с фишкой долговечности и удобстве использования. Новая версия получила обновленную акустическую часть и набор переосмысленных элементов конструкции, а время автономной работы теперь достигает примерно тридцати часов. Стоимость модели на европейском рынке составляет 249 евро.
В компании отмечают, что наушники Fairphone Fairbuds XL оснащены модернизированными 40-миллиметровыми драйверами с другой настройкой и улучшенным активным шумоподавлением. Вместе с переработанными материалами оголовья и амбушюры это должно повысить комфорт и общее качество звучания. Технические параметры остались в привычном для класса диапазоне: частоты от 20 Гц до 20 кГц, сопротивление 32 Омы и чувствительность, превышающая 99 дБ на килогерце, поэтому наушники сохраняют высокую громкость даже при минимальной подаче мощности. Поддерживаются распространенные кодеки SBC, AAC и HD aptX.
Одна из особенностей Fairbuds XL – модульность, позволяющая владельцам самостоятельно заменять аккумулятор и другие компоненты. К этому добавили автоматическое выключение после получаса бездействия, которого не было в первой версии, и это должно положительно сказаться на ресурсе батареи.
Модель сопровождается трехлетней гарантией, а также сертификацией Longtime – европейским стандартом, подтверждающим длительный срок службы, ремонтопригодность и наличие сервисной поддержки. Fairphone продолжает двигаться в сторону техники, которую можно обслуживать и обновлять без привязки к коротким циклам обновления.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Игровой руль Logitech G29: спорткар на столе
Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатого переключателя передач Driving Force Shifter.
Игровой руль Logitech G29: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами аккумулятор наушники
Нидерландская Fairphone представила второе поколение полноразмерных беспроводных наушников Fairbuds XL с фишкой долговечности и удобстве использования
Лучшие фильмы и сериалы 2025 года по версии IMDb кино рейтинг
Сайт IMDb обнародовал обновленные рейтинги лучших фильмов и сериалов 2025 года. В список вошли проекты, которые собрали наибольшее внимание пользователей сервиса
Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами
Лучшие фильмы и сериалы 2025 года по версии IMDb
Gigabyte выпустила материнскую плату в скандинавском стиле — со вставками дерева и экокожи
В Китае выпустили SSD размером с SIM-карту
Исследование: люди начали копировать фразы чат ботов с ИИ
Операционной системе Windows исполнилось 40 лет
Monobank запустил monoбазар — конкурента OLX?
Опрос Top Lead и Мин Цифры: Как украинский бизнес использует искусственный интеллект
Toyota GR GT и GR GT3 получат двигатели V8 и более 640 л.с.
Защищенный смартфон Doogee V Max LR оснащен аккумулятором 20 500 мАч
Amazon анонсировала новые электронные книги Kindle Scribe и первый цветной Kindle Scribe Colorsoft
Philips представила первый в мире игровой монитор с экраном 1000 Гц