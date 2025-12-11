 

Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами

11.12.25

Fairphone Fairbuds XL

 

Нидерландская Fairphone представила второе поколение полноразмерных беспроводных наушников Fairbuds XL с фишкой долговечности и удобстве использования. Новая версия получила обновленную акустическую часть и набор переосмысленных элементов конструкции, а время автономной работы теперь достигает примерно тридцати часов. Стоимость модели на европейском рынке составляет 249 евро.

 

В компании отмечают, что наушники Fairphone Fairbuds XL оснащены модернизированными 40-миллиметровыми драйверами с другой настройкой и улучшенным активным шумоподавлением. Вместе с переработанными материалами оголовья и амбушюры это должно повысить комфорт и общее качество звучания. Технические параметры остались в привычном для класса диапазоне: частоты от 20 Гц до 20 кГц, сопротивление 32 Омы и чувствительность, превышающая 99 дБ на килогерце, поэтому наушники сохраняют высокую громкость даже при минимальной подаче мощности. Поддерживаются распространенные кодеки SBC, AAC и HD aptX.

 

Fairphone Fairbuds XL

 

Одна из особенностей Fairbuds XL – модульность, позволяющая владельцам самостоятельно заменять аккумулятор и другие компоненты. К этому добавили автоматическое выключение после получаса бездействия, которого не было в первой версии, и это должно положительно сказаться на ресурсе батареи.

 

Модель сопровождается трехлетней гарантией, а также сертификацией Longtime – европейским стандартом, подтверждающим длительный срок службы, ремонтопригодность и наличие сервисной поддержки. Fairphone продолжает двигаться в сторону техники, которую можно обслуживать и обновлять без привязки к коротким циклам обновления.

 

Fairphone Fairbuds XL


Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами  
