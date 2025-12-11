Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами

Нідерландська Fairphone представила друге покоління повнорозмірних бездротових навушників Fairbuds XL з фішкою довговічності та зручності використання. Нова версія отримала оновлену акустичну частину та набір переосмислених елементів конструкції, а час автономної роботи тепер сягає приблизно тридцяти годин. Вартість моделі на європейському ринку складає 249 євро.

У компанії відзначають, що навушники Fairphone Fairbuds XL оснащені модернізованими 40-міліметровими драйверами з іншим налаштуванням та покращеним активним шумозаглушенням. Разом із переробленими матеріалами оголов’я та амбушури це має підвищити комфорт та загальну якість звучання. Технічні параметри залишилися у звичному для класу діапазоні: частоти від 20 Гц до 20 кГц, опір 32 Оми та чутливість, що перевищує 99 дБ на кілогерці, тому навушники зберігають високу гучність навіть за мінімальної подачі потужності. Підтримуються поширені кодеки SBC, AAC та HD aptX.

Однією з особливостей Fairbuds XL є модульність, що дозволяє власникам самостійно замінювати акумулятор та інші компоненти. До цього додали автоматичне вимкнення після півгодини бездіяльності, якого не було в першій версії, і це має позитивно вплинути на ресурс батареї.

Модель супроводжується трирічною гарантією, а також сертифікацією Longtime – європейським стандартом, що підтверджує тривалий термін служби, ремонтопридатність та наявність сервісної підтримки. Fairphone продовжує рухатися у бік техніки, яку можна обслуговувати та оновлювати без прив’язки до коротких циклів оновлення.