Эти наушники Bang & Olufsen дороже iPhone 1725.09.25
Датский премиальный бренд Bang & Olufsen представил новые полностью беспроводные наушники Beo Grace, которые оказались дороже iPhone 17. Стоимость модели составляет $1500.
Корпус Bang & Olufsen Beo Grace выполнен из алюминия, внутри установлены 12-миллиметровые титановые драйверы. Система активного шумоподавления работает за счёт шести микрофонов, которые подстраивают звучание под окружение и особенности уха. Поддерживаются Dolby Atmos и режим прозрачности для естественного восприятия внешних звуков.
Управление реализовано сенсорно, а функция NearTap позволяет регулировать громкость лёгким касанием перед ухом. Автономность наушников составляет около 4,5 часов с включённым ANC, что меньше, чем у прошлогодней модели Beoplay Eleven стоимостью $499. При этом производитель уверяет, что аккумулятор выдерживает более 2000 циклов зарядки без заметной деградации.
В комплект входит алюминиевый зарядный кейс, который можно использовать и как аудиопередатчик через USB-C или линейный вход. Дополнительно предлагается кожаный футляр за $400. Предзаказы уже открыты, а поставки начнутся 17 ноября 2025 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Montblanc E Ink Digital Paper — электронный блокнот на E Ink за $905 E Ink
Montblanc решил задать особую планку, представив собственный электронный планшет для записей Digital Paper
Эти наушники Bang & Olufsen дороже iPhone 17 наушники
Датский премиальный бренд Bang & Olufsen представил новые полностью беспроводные наушники Beo Grace, которые оказались дороже iPhone 17. Стоимость модели составляет $1500
Montblanc E Ink Digital Paper — электронный блокнот на E Ink за $905
Эти наушники Bang & Olufsen дороже iPhone 17
Сервис HBO Max появился в Украине
Наушники Anker Soundcore Sleep A30 борятся с храпом
В Windows 11 появятся видео-обои рабочего стола
MediaTek Dimensity 9500 даст +32% продуктивности и +55% к энергоэффективности от предшественника
Asus ProArt Cinema PQ09U — 4K Micro LED монитор диагональю 162″!
Новые модели EcoFlow емкостью 288 Вт·ч весят менее 3-х килограмм
Google добавила ИИ Gemini в браузер Chrome
Paint, Блокнот и Ножницы получили большое обновление в Windows 11
Zoom добавит фотореалистичные ИИ-аватары