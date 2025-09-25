Эти наушники Bang & Olufsen дороже iPhone 17

Датский премиальный бренд Bang & Olufsen представил новые полностью беспроводные наушники Beo Grace, которые оказались дороже iPhone 17. Стоимость модели составляет $1500.

Корпус Bang & Olufsen Beo Grace выполнен из алюминия, внутри установлены 12-миллиметровые титановые драйверы. Система активного шумоподавления работает за счёт шести микрофонов, которые подстраивают звучание под окружение и особенности уха. Поддерживаются Dolby Atmos и режим прозрачности для естественного восприятия внешних звуков.

Управление реализовано сенсорно, а функция NearTap позволяет регулировать громкость лёгким касанием перед ухом. Автономность наушников составляет около 4,5 часов с включённым ANC, что меньше, чем у прошлогодней модели Beoplay Eleven стоимостью $499. При этом производитель уверяет, что аккумулятор выдерживает более 2000 циклов зарядки без заметной деградации.

В комплект входит алюминиевый зарядный кейс, который можно использовать и как аудиопередатчик через USB-C или линейный вход. Дополнительно предлагается кожаный футляр за $400. Предзаказы уже открыты, а поставки начнутся 17 ноября 2025 года.